Borussia Dortmund vs Real Madrid EN VIVO: ¿Dónde ver la final de la UEFA Champions League?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No hay día que no llegue ni horario que no se cumpla. Este sábado, primero de junio, se juega la final de la UEFA Champions League con el Borussia Dortmund Vs Real Madrid. Encuentro que se disfrutará EN VIVO en diferentes plataformas. Se trata de un juego que promete emociones a tope durante los 90 minutos. Asimismo, no sólo es una final más de la Champions League, ya que dos alemanes se despiden de sus equipos. Del lado blanco será Toni Kroos, mientras que del lado amarillo, Marco Reus.

Después de una larga temporada, el mítico estadio de Wembley abrirá sus puertas para albergar la final de la UEFA Champions League 2024 entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. El cuadro merengue busca ampliar su dominio en Europa y llegar a los 15 títulos en la competición. Por su parte, el Borussia Dortmund busca convertirse en el mejor club de Europa por segunda ocasión en su historia.

El Real Madrid llega a la final de la Champions League con una racha invicta de 5 partidos sin perder, producto de cuatro victorias y un empate, este último contra el real Betis, en lo que significó la despedida de Toni Kroos el cuadro merengue en la Liga Española. Por otro lado, el Borussia Dortmund viene de una sola derrota en los últimos juegos disputados. Por lo que ambas instituciones llegan con el ánimo a tope para enfrentar el partido decisivo.

Borussia Dortmund vs Real Madrid EN VIVO, foto: especial

Borussia Dortmund vs Real Madrid EN VIVO

Sábado 1 de junio de 2024.

Wembley Stadium.

Horario: 13:00 horas (horario del centro de México)

Transmisión: TNT, Max

Un encuentro por la gloria

El Borussia Dortmund vs Real Madrid será una nueva final de la UEFA Champions League que promete emociones de inicio a final. La Gloria está disponible para ambas instituciones, que buscan despedir a sus figuras de la mejor manera posible. Sin embargo, tendrán que jugar un encuentro perfecto para levantar la orejona.

Probables Alineaciones:

Borussia Dortmund:

Gregor Kobel; Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen; Emre Can, Marcel Sabitzer; Jadon Sancho, Julian Brandt, Karim Adeyemi; Niclas Fullkrug. DT: Edin Terzic.

Real Madrid:

Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Nacho Fernández, Ferland Mendy; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Toni Kroos; Jude Bellingham; Vinicius, Rodrygo. DT: Carlo Ancelotti.

Fuente: Tribuna