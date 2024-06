Lenny Kravitz arrasa con su presentación en la final de la Champions League 2024

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra. – La final de la UEFA Champions League 2024 en el estadio de Wembley no solo fue un espectáculo deportivo, sino también un festín musical lleno de celebridades. El icónico cantante estadounidense Lenny Kravitz ofreció un show previo que encendió a los aficionados del Real Madrid y Borussia Dortmund, marcando de esta manera un inicio inolvidable para una noche de fútbol histórico.

Kravitz, vestido con su característico traje de cuero negro, rastas y lentes oscuros, abrió la ceremonia con su sencillo Fly Away. Continuó con Human y finalizó con su aclamada Are You Gonna Go My Way?, logrando de este modo que el estadio Wembley se llenara de emoción. Acompañado de un discreto grupo de bailarines y un despliegue impresionante de fuegos artificiales y lenguas de fuego, Kravitz demostró que a sus 60 años sigue siendo un showman de primera.

La actuación del cantante, aunque breve, pues duró menos de diez minutos , estuvo llena de energía y pirotecnia que preparó el terreno para el partido. Decenas de bailarines con un vestuario que llamaba mucho la atención, recrearon una discoteca al aire libre en un escenario que se montó y desmontó en un tiempo récord, dejando una buena impresión en los asistentes.

Sin embargo, hay que señalar que el espectáculo no se limitó al escenario, pues la presencia del exdirector técnico del Real Madrid, José Mourinho, causó sensación entre los aficionados. Mourinho, quien ingresó al estadio por uno de los túneles inferiores donde se encontraban los seguidores del conjunto Merengue, fue rápidamente rodeado por decenas de fans que buscaban saludarlo y tomarse fotos con él.

Lenny Kravitz en la Champions League 2024. Foto: Internet

A pesar de su apretada agenda, Mourinho se tomó el tiempo para interactuar con los aficionados, por lo que hizo breves pausas para atender a sus seguidores antes de dirigirse a su asiento. Su presencia en el estadio de Wembley añadió un toque especial y nostálgico, pues se recordó su legado en el Real Madrid.

En definitiva, la final de la Champions League 2024 comenzó con el pie derecho, gracias a la electrizante actuación de Kravitz y la inesperada aparición de Mourinho, marcando un arranque perfecto para una noche cargada de emociones y fútbol de primer nivel.

Fuente: Tribuna