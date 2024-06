Hirving Lozano asegura que la MLS superará a la Liga MX tras firmar con San Diego FC

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hirving ‘Chucky’ Lozano se convirtió en el nuevo jugador del San Diego FC, por lo que el seleccionado nacional analiza su llegada a la MLS, liga a la que calificó como competitiva y que en cualquier momento podría superar a la Liga MX. Asimismo, lamentó que no fuera requerido por la Selección Nacional para participar en la Copa América, pero ahora se encuentra enfocado en su nueva etapa como futbolista.

El surgido en Pachuca, aseguró que la MLS y la Liga MX están en el mismo nivel. Sin embargo, expresó que la competición estadounidense crece de mejor manera, por lo que superará al futbol mexicano en poco tiempo. "Creo que están el mismo nivel, pero MLS está creciendo mejor y será mejor que Liga MX", explicó el futbolista mexicano durante una entrevista después de que se confirmara su arribo a la liga norteamericana.

"MLS ha crecido mucho y quería ser parte de ese proceso. Es muy importante empezar de la mano con San Diego FC; será un reto y voy a dar lo mejor de mí para jugar", señaló.

Hirving Lozano llega a la MLS, foto: especial

Durante una entrevista con ESPN; Hirving Lozano aseguró que le emociona su llegada al San Diego FC y expresó que le gusta la ciudad, el estilo de vida, así como formar parte del crecimiento de la Liga y el proyecto que tiene su nuevo club. "Me gusta la iniciativa 'Right to Dream' (academia). Es un buen proyecto que se ha expandido mientras ayuda a jóvenes jugadores y yo quiero dejar una marca, especialmente con los jóvenes", dijo.

Cabe señalar que se prevé que la presentación oficial de Hirving Lozano con el San Diego FC sea el próximo 13 de junio en una conferencia programada en el Estadio Snapdragon, después comenzará un festival para los fanáticos. Es así que el nuevo reto en la carrera de Hirving Lozano está en tierras estadounidenses y comenzará en enero de 2025 en un proyecto que ha nacido con la intención de ganar todo a su paso.

"He estado en San Diego con la Selección Mexicana. He visitado algunas veces y me emociona conocer la ciudad y la gente; es una ciudad muy bella”, concluyó el futbolista, por lo que aseguró que no puede esperar para sumarse a las filas del conjunto californiano.

Fuente: Tribuna