LMP: Los Cañeros de Los Mochis firman a destacado pelotero mexicano

Los Mochis, Sinaloa.- El equipo que levantó la corona hace dos ediciones en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Cañeros de Los Mochis, ya piensan en su nuevo proyecto, es por eso que decidieron firman a uno de los jóvenes mexicanos más destacados que existen hoy en día.

Se trata Damián Mora, quien ahora es nuevo jugador de los Cañeros y también fue la primera firma del club, por lo que en próximos días dicha organización de Sinaloa dará a conocer los otros dos jugadores que conforman el trío de jugadores de primera firma al que cada franquicia tiene derecho.

Aunque es un jovencito de 21 años de edad, Mora ya sabe lo que es pisar grandes escenarios en el beisbol mexicano. En 2018 fue firmado por los Algodoneros de Unión Laguna de Liga Mexicana de Beisbol y en 2021 vistió dicha franela en la Liga Invernal Mexicana, por si fuera poco, para 2023 logró el campeonato en la Liga Tabasqueña con Algodoneros.

Mora viene de tener actividad con los Gasolineros de Los Mochis en la Liga Chevron Clemente Grijalva Cota, en donde mostró grandes habilidades y llamó la atención de la directiva de Cañeros.

“Es un sueño hecho realidad porque es el equipo que he crecido mirando desde pequeño y es un equipo que me inspiró a trabajar para algún día formar parte de esta organización pues es algo muy sentimental porque recuerdo que cuando inicié a jugar dije que algún día me gustaría estar en este club y le doy muchas gracias a la organización por tomarme en cuenta”, fueron las palabras del mexicano, al conocer su próximo destino.