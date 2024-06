José Ramón Fernández explota contra Hugo Sánchez tras mencionar a David Faitelson EN VIVO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece ser que la relación entre David Faitelson y José Ramón Fernández no terminó de la mejor manera. Esto se pudo comprender después de que el legendario periodista deportivo explotará en pleno programa en vivo contra Hugo Sánchez y Ricardo Peláez, después de que se mencionara el nombre del comunicador que ahora pertenece a Televisa, incluso pidió que no se mencionara el nombre.

Todo comenzó por una discusión entre ambos exfutbolistas en un programa en vivo en ESPN, donde terminaron mencionando a David Faitelson. Fue en ese momento cuando le llegaron las heridas del recuerdo de los rompimientos a José Ramón Fernández, quien de inmediato, después de que Hugo Sánchez sacará a relucir el nombre de su pupilo, lo regañó y le exigió que no mencionara el nombre, con lo que dejó en evidencia su molestia.

Todo esto sucedió en una nueva edición del programa fútbol picante, cuando los exfutbolistas intercambiaban opiniones sobre la actualidad de la selección mexicana de cara a la Copa América. Sin embargo, la discusión subió de nivel y el malestar de ambos jugadores creció, por lo que Hugo Sánchez bautizó al ex directivo de las chivas como ‘David Faitelson’, ya que se estaba comportando como el polémico analista deportivo.

José Ramón Fernández explota contra Hugo Sánchez, foto: especial

Ricardo Peláez le recriminaba a Hugo Sánchez sobre sus conocimientos del fútbol, ya que a pesar de no ser un director técnico, podía opinar de lo sucedido en cuanto al partido contra Uruguay, A lo que el pentapichichi de inmediato respondió de esta manera. "A ver David Faitelson, no pongas en mi boca palabras que no he dicho", de inmediato se pudo percibir la molestia de todos los presentes en el foro de televisión.

"No saques a ese señor... no menciones ese nombre por favor, él es Ricardo Peláez", exigió José Ramón Fernández.

A pesar de las peticiones de José Ramón Fernández, Hugo Sánchez desestimó esta situación y continuó llamando a Ricardo Peláez. David Faitelson, posteriormente, ante la mirada de Javier Alarcón y Francisco Gabriel de Anda, señaló que el futbolista del Guadalajara comportaba como el periodista de Televisa. Cabe señalar que la relación entre José Ramón Fernández y Faitelson se fracturó después de que el analista decidiera dejar y espíen para enrolarse en las filas de la competencia.

