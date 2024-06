Todo un éxito el show inaugural de la Copa Mundial de Softbol en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, ayer se cortó el listón y oficialmente se puso en marcha la Copa Mundial de Softbol Masculino 2024, en Hermosillo.

La capital de Sonora vivió una experiencia internacional, abriéndole sus puertas a las seis selecciones que integran el Grupo A de la competencia (Australia, República Checa, República Dominicana, Filipinas, Venezuela y México), mismas que convocaron a sus mejores peloteros.

Fue el director el director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), el expelotero, Erubiel Durazo, el encargado de dar como inaugurada la Copa Mundial en el Estadio Fernando M. Ortiz, de Hermosillo.

Durante la ceremonia de apertura, también estuvieron presentes, el secretario de Turismo del Estado, Roberto Gradillas; y Craig Cress, vicepresidente de la Confederación Mundial de Béisbol Softbol.

Previo al arranque del juego inaugural entre México y República Dominicana, un show de drones se encargó de impresionar al público sonorense, que llenó por completo el inmueble.

Será este jueves 13 de junio a las 20:00 horas, cuando la Selección Mexicana volverá a saltar al terreno de juego del Fernando M. Ortiz, cuando choque ante su similar de Venezuela, escuadra que no tuvo problemas en su primer compromiso y derrotó 7-0 a los australianos, quienes son actuales campeones del torneo.

La XVIII Copa Mundial de Softbol Masculino WBSC es la primera que se llevará a cabo bajo el nuevo sistema de dos etapas. Un total de 18 equipos se han dividido en tres grupos, serán los dos mejores equipos en la clasificación final de cada grupo avanzarán a la final, programada para 2025 en Prince Albert, Canadá.

Además de albergar la competencia, Sonora es un estado protagónico en el torneo, pues dentro de la plantilla de México, son 7 sonorenses los que participan; seis son peloteros y uno forma parte del cuerpo técnico.

Fuente: Tribuna.