Tras arresto por posesión de armas, Julio César Chávez Jr queda libre por esta condición

Estados Unidos.- El famoso y reconocido boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr., acaba de confirmar que después de ser arrestado por posesión de armas de manera ilegal, ya que no tenía un permiso para portarlas, este ha quedado libre, y no solo de la cárcel sino que también de todos los cargos, aunque el hermano de Nicole Chávez dejó en claro que esto lo consiguió debido a una importante condición del juez.

El famoso hijo de Julio César Chávez informó que el juez de Los Ángeles que llevaba su caso decidió retirarle los cargos por posesión ilegal de armas, tras admitir la moción de desvío por salud mental que fue solicitada por sus abogados. Al salir de la audiencia, el pugilista dijo a medios como Ventaneando que se encuentra muy feliz con esta decisión, además de que está dispuesto a someterse la única condición que le impuso la corte para obtener su libertad.

Me siento muy bien, muy contento, porque se aprobó lo que habían intentado hacer y es más fácil para mí, porque lo único que me pide el juez es que esté limpio. Es algo que yo también quiero. Ahorita ya me dieron chance de poder vivir en mi casa. Estoy en mi casa, voy a lo que me dicen: una o dos juntas por semana y ya", expresó.