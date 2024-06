Costosa victoria para los Dodgers; pierden a un estelar jugador por lesión

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La victoria de los Dodgers por 3-0 sobre los Kansas City Royals el domingo fue eclipsada por la fractura en la mano izquierda que sufrió el estelar campocorto Mookie Betts.

Afortunadamente, el manager de la escuadra angelina, Dave Roberts dijo que Betts no necesitará cirugía y que la lesión no pondría fin a su temporada, pero no hay un cronograma estimado para su regreso a la acción.

“Solo va a necesitar descanso y dejar que los huesos sanen”, dijo Roberts.

La lesión sucedió en la parte baja del séptimo inning, cuando Betts fue impactado en la mano izquierda por una recta a 97.9 millas por hora del derecho Dan Altavilla y cayó inmediatamente al suelo, visiblemente adolorido.

Mientras el manager Dave Roberts y un trainer lo examinaban, Betts permaneció en el suelo durante algún tiempo antes de poder levantarse y salir del terreno. Fue reemplazado por el venezolano Miguel Rojas, quien finalmente ocupó el puesto de campocorto durante los dos actos restantes del juego.

“Obviamente, estaré viendo a los muchachos, animándolos”, dijo Betts, cuya mano estaba vendada después del juego. “Pero aparte de eso, es solo descansar, tal vez usarlo como un descanso mental. Estar listo para cuando se cure”.

El primer bateador de Los Ángeles y uno de sus jugadores más consistentes, Betts bateaba para .304 con un OPS de .893 este año. Está empatado en tercer lugar en el equipo con 10 jonrones. Con seis Guantes de Oro en el jardín derecho, se ha desempeñado de manera hábil en su primera campaña completa como shortstop.

Betts se duele del golpe

Ya era un día difícil para los Dodgers en el frente de lesiones, ya que antes del juego, colocaron en la lista de lesionados a los lanzadores derechos Yoshinobu Yamamoto (desgarre manguito rotador) y Michael Grove (distensión intercostal derecha).

Los Dodgers ganaron el encuentro después de que Shohei Ohtani tuviera su segundo juego de dos cuadrangulares en la temporada, para apoyar una sólida salida de Tyler Glasnow, quien lanzó siete episodios con sólo tres hits.

Fuente: Tribuna