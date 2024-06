Serbia vs Inglaterra EN VIVO: Horarios y donde ver la Eurocopa en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Continúa la fase de grupos de la Eurocopa 2024 este domingo con el Serbia vs. Inglaterra, se trata del partido atractivo de la jornada dominical de este 16 de junio, el cual se podrá disfrutar EN VIVO a través de diferentes plataformas. Se trata de un encuentro con muchas expectativas, ya que la escuadra de los Tres Leones sorprendió al dejar fuera a Jack Grealish y Harry Maguire, dos de las figuras del seleccionado.

Serbia y Eslovenia son los conjuntos más débiles de este grupo. Sin embargo, en el futbol no hay nada escrito, por lo que buscarán realizar un partido digno y dar alguna sorpresa. Serbia llega a esta Eurocopa 2024 con una combinación de experiencia y un cambio generacional, el seleccionado balcánico busca convertirse en una selección fuerte, por lo que sus figuras nacientes ya se foguean al más alto nivel deportivo.

Por otro lado esta Inglaterra desea ganar por primera ocasión la justa continental y están en busca de su primera Eurocopa. Su buen juego, juventud y sus figuras la han convertido en una de las selecciones favoritas a ganar la Euro. Además de ser el actual subcampeón del torneo, tiene a un equipo plagado de estrellas. Al concluir este encuentro, se habrán jugado los dos primeros partidos de la Jornada 1 del Grupo C.

Serbia vs Inglaterra EN VIVO: Horario y Dónde ver

Fecha: domingo 16 de junio

Hora: 13:00 horas del centro de México

Lugar: Veltins-Arena

Dónde ver: SKY, IZZI, VIX+

Inglaterra busca dar la sorpresa en la Eurocopa

La Eurocopa es uno de los torneos más esperados en el continente, cada selección tiene la misión de levantar el trofeo. Inglaterra quiere dar un golpe de autoridad y dejar claras sus aspiraciones en el campeonato, con figuras como Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka, entre otros, se prevé que el seleccionado dé el paso de calidad que le falta para consagrarse con un campeonato y competir para la próxima Copa del Mundo.

En México, los partidos de la Eurocopa 2024 se podrán disfrutar en tres horarios, a las 07:00, 10;00 y 13:00 horas, por lo que los aficionados tendrán la oportunidad de organizarse y disfrutar del deporte más bello del mundo a través de sus pantallas.

