'Canelo' Álvarez ya tendría rival ¿Se viene otra clásica pelea de México vs Puerto Rico?

San Diego, Estados Unidos.- Saúl 'Canelo' Álvarez ya tendría todo listo para hacer su regreso al ring el próximo mes de septiembre, e inclusive ya tendría también definido quien sería su próximo rival, se trataría del joven pugilista boricua, Édgar Berlanga quien tiene una marca invicta de 22 victorias y 17 nocauts.

Aunque la Federación Internacional de Boxeo (FIB) había ordenado a William Scull como el rival mandatorio del mexicano por el título de las 168 libras de dicho organismo , ya no será así, ya que tanto el tapatío como su equipo le habrían dado una bonificación al cubano, para que les permita pelear contra el nacido en Puerto Rico, y así 'cocinar' el combate como un nuevo episodio de la gran rivalidad boxística que tienen los dos países (México y Puerto Rico).

Salvador Rodríguez, periodista de ESPN y muy cercano a la carrera de Álvarez, dio a conocer en sus redes sociales que, el equipo de William Scull llegó a un acuerdo con el de 'Canelo' para no pelear y permitirle al mexicano elegir otro combate

Equipo de William Scull informó que llegó a un acuerdo con el de Canelo y no habrá subasta. No darán más detalles. Supongo será acuerdo por step aside. Édgar Berlanga ha dejado saber a su equipo que habrá que alistarse para Canelo. Nada oficial de parte del Canelo Team".