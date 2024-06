¡De no creerse! Trevor Bauer está en la mira de un equipo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.-Podría explotar la bomba para la temporada 2024-2024 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, y serán los Naranjeros de Hermosillo quienes se robarían los reflectores, pues han adquirido la primera selección de extranjeros del draft, y los rumores indican que irían por los servicios de Trevor Bauer.

Para poder ser los números uno en el draft, los de la capital de Sonora, se desprendieron de Roberto Ramos, que ahora es nuevo pelotero de los Algodoneros de Guasave.

Bauer actualmente está compitiendo por la Triple Corona de Pitcheo con los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Beisbol, en donde tiene un récord impresionante de 8-0, una efectividad de 1.48 y 83 ponches, números que demuestran porque es uno de los mejores lanzadores que existen hoy en día.

Con la puerta de las Grandes Ligas cerrada, la incorporación del estadounidense con los Naranjeros de Hermosillo es más que evidente, además la presencia de la exestrella de la MLB no solo sería un impulso para los de la capital de Sonora, sino también para la propia Liga Arco Mexicana del Pacífico, que recibiría más atención internacional y posiblemente más aficionados en los estadios.

Hay que recordar que, a finales de mayo, el exjugador de los Dodgers de Los Ángeles reconoció que no tiene idea sobre su futuro y en que liga lanzará en el próximo invierno. E inclusive la directiva de los Algodoneros de Guasave se acercó a Bauer desde antes que cambiara la ronda del draft con Naranjeros, pero la estrella de los Diablos Rojos declinó lanzar con la escuadra de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

“No, todavía no”, dijo cuando se le preguntó si estaba escuchando ofertas de las distintas ligas invernales. “Todos me han contactado; México, Venezuela, República Dominicana, pero no (escucharé ofertas) hasta después de la temporada. Quiero ver cómo termina la temporada, cuántos innings habré lanzado y cómo me siento al final para tomar una decisión", comentó el pitcher para la página de Séptima Entrada.

Bauer es la principal figura de los Diablos Rojos

Con el posible interés del equipo con más títulos de la LMP y actual campeón, la postura de Bauer podría cambiar, pues llegaría a una escuadra que es candidata a otra vez levantar la corona y jugar la Serie del Caribe.

Fuente: Tribuna.