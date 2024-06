Landon Donovan rompe el silencio sobre su peculiar 'look' en transmisión de la Eurocopa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda que Landon Donovan se convirtió en una de las pesadillas para la Selección Mexicana de fútbol, en muchas veces sus goles ocasionaron momentos de tristeza para el país. Sin embargo, en esta ocasión su look o corte de cabello fue causa de burlas y críticas a nivel internacional. Ahora, el ex futbolista de la selección de los Estados Unidos ya habló al respecto y se refirió a la decisión de tener un corte de cabello de este tipo.

Landon Donovan apareció en una transmisión en vivo para la cadena Fox Sports de un partido de la Eurocopa 2024. Sin embargo, sorprendió a propios y extraños al lucir un corte de cabello bastante diferente. Se debe mencionar que el jugador padece calvicie, por lo que solamente tiene cabello en algunas partes de la cabeza y no dudó en dejarlo crecer. Esto generó una ola de críticas, por lo cual se hizo viral en las redes sociales.

Fue durante el partido Austria vs Francia de la Eurocopa 2024 donde el ex seleccionado estadounidense lució este curioso corte de cabello y se le vio una parte de la cabeza rasurada, mientras que otro sector con una cabellera larga y oscura. Más tarde, en redes sociales, el ex jugador y considerado como el ‘Capitán América’, rompió el silencio sobre su look y lo hizo a través de la cuenta de Mike Magee, su compañero.

Landon Donovan con cabello, foto: especial

Fue a través de su cuenta x, donde Magee compartió la captura de pantalla de una conversación que tuvo con Donovan, así como una imagen de su cabellera. Le pidió revisar Twitter lo antes posible para que despidiera a su peluquero. Minutos después, Landon Donovan respondió y señaló que se sometió a un procedimiento de trasplante de cabello hace 2 semanas, por lo que le habían solicitado que no apareciera en cámara.

El compañero de Landon Donovan compartió también una captura de conversación con el ex futbolista. A lo cual le preguntó la razón por la que se había cortado el cabello de esta manera y respondió el tema del procedimiento de trasplante. Después le preguntó si había sido idea de Rafa Márquez, por lo cual se limitó a contestar con emojis. Al final de la conversación le pidió autorización para publicar la captura de pantalla, a los que Donovan respondió: “Lo que sea, me lo merezco”.

