Rafael Espinoza lució 'Divino' en su primera defensa de campeonato Mundial

Las Vegas, Estados Unidos.- Sólido, determinante y fuerte, fueron los atributos que tuvo Rafael 'Divino' Espinoza para derrotar este viernes por la vía del nocaut al también mexicano Sergio Chirino en cuatro episodios, y así retener su campeonato mundial Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Aunque en el 'papel' la pelea prometía ser más pareja y una auténtica guerra mexicana, resultó todo lo contrario, ya que el campeón no permitió que le faltaran el respeto, y lució dominante en Las Vegas Nevada.

Con este resultado, el famoso 'Divino' no solo se mantiene como monarca, también sigue sin conocer la derrota como profesional, poniendo su récord en 25 victorias y 21 cloroformos.

Fue hace seis meses cuando el nacido en Guadalajara sorprendió al exolímpico Robeisy Ramírez y se unió a la lista de campeones mundiales que tiene México en la actualidad, pero ahora demostró que no solo forma parte de dicho repertorio, sino que también puede llegar a ser un boxeador dominante en su categoría.

El 'Divino' noqueó a su rival

“Teníamos un plan donde íbamos a manejar la distancia pero me gusta darle acción al público por eso trabajamos así desde el primer round, no me gusta ir para atrás. Es el tiempo del Divino, quiero grandes retos, muchos piden la revancha, que con hablen los promotores”, aseveró el mexicano una vez que terminó la pelea. “Esto demuestra el hambre que tengo de triunfar, de ser el mejor, doy todo mi corazón y aquí está demostrado”, sentenció.

La siguiente pelea de Rafael Espinoza podría ser también ante otro mexicano, el actual monarca de la Federación Internacional de Boxeo, Luis Alberto 'Venado' López, en una contienda que sin duda alguna sacaría 'chispas'. Aunque para poderla concretar, primero el de Mexicali tendrá que salir con la mano en alto, el próximo 10 de agosto ante Angelo Leo.

Fuente: Tribuna.