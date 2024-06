Adiós a Chivas: José Juan Macías es presentado oficialmente por Club Santos Laguna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Club Santos Laguna integrará a sus filas al delantero José Juan Macías Guzmán, de 24 años de edad. Así lo confirmó este domingo el propio equipo a través de un comunicado compartido en sus redes sociales, luego de que el jugador no renovara contrato con Chivas. José Juan Macías pasó satisfactoriamente las pruebas médicas, por lo que se anunció su llegada formal al conjunto lagunero para el inicio del Apertura 2024

Desde el primer día ya con los colores bien puestos. Bienvenido a Santos Laguna, @JJMacias9!", escribió el equipo.

El apodado 'J J' Macías viene de sufrir dos lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas. Durante el torneo pasado, cuando todavía formaba parte del Rebaño Sagrado, tuvo muy poca participación; poniendo en duda su continuidad. El nuevo atacante albiverde realizó su proceso de Fuerzas Básicas con Chivas, debutando en la Liga MX el 22 de julio de 2017. Con el conjunto rojiblanco, en tres etapas, disputó un total de 76 partidos del torneo local, y conquistó la Concacaf Champions League edición 2017-18.

Macías se sumó al conjunto de León en 2019, bajo la dirección técnica de Ignacio Ambriz. Con el cuadro esmeralda mantuvo una regularidad importante, anotando 19 goles en 38 duelos. El delantero tapatío vivió su primera experiencia internacional en la máxima categoría de España, defendiendo la playera de Getafe Futbol Club, cuadro al que arribó en el año 2021 y en el que se mantuvo hasta inicios de 2022.

En lo que respecta a Selecciones Nacionales Juveniles, vio actividad con los representativos Sub 18, Sub 20, Sub 21 y Sub 23, participando en diferentes certámenes internacionales como el Torneo Maurice Revello 2018, los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, Campeonato Sub 20 de la Concacaf 2018 y Preolímpico de la Concacaf 2020.

El 2 de octubre de 2019 debutó con la Selección Mayor de México, en partido amistoso frente a Trinidad y Tobago; en este compromiso marcó su primer gol con el Tricolor. Cabe recordar que el Apertura 2024 comenzará el próximo 5 de julio de 2024. No obstante, este evento se cruzará con la Copa América aún en desarrollo, por lo que algunos equipos contarán con algunas bajas sensibles.

Fuente: Tribuna