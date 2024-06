México debuta con victoria en la Copa América 2024: Derrota 1-0 a Jamaica

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La Selección Mexicana arrancó su participación en la Copa América 2024 con una victoria por la mínima diferencia frente a Jamaica. En un partido que se complicó por la lesión de Edson Álvarez, el equipo dirigido por Jaime Lozano logró imponerse con un gol de Gerardo Arteaga.

La lesión de Álvarez, quien estaba llamado a ser líder del equipo en esta competencia, fue un golpe duro para el conjunto mexicano. De acuerdo con información de TUDN, Álvarez tuvo que ser retirado del campo en camilla y trasladado en ambulancia a un hospital debido a la gravedad de su lesión.

El único gol del encuentro llegó en la segunda mitad, cuando Arteaga, jugador de Rayados, marcó el tanto que le dio los primeros tres puntos a México en el torneo. Este resultado posiciona al equipo como líder del Grupo B, empatado en puntos con Venezuela pero superando a esta selección por diferencia de goles.

México se encuentra en el Grupo B junto a Jamaica, Venezuela y Ecuador. Con la victoria de 1-0 sobre Jamaica, México se ubica en la primera posición gracias a que no tiene goles en contra, mientras que Venezuela, que también ganó su partido debut contra Ecuador con un marcador de 2-1, ocupa la segunda posición debido a tener un gol en contra.

Ahora, México deberá enfrentar a Venezuela en la próxima jornada, la cual está programada para el próximo miércoles 26 de julio a las 19:00 horas. Hay que subrayar que este partido será crucial para determinar el liderazgo del grupo y asegurar un lugar en los Cuartos de Final.

Tabla de Posiciones

Grupo A

Argentina - 3 puntos

Chile - 1 punto

Perú - 1 punto

Canadá - 0 puntos

Grupo B

México - 3 puntos

Venezuela - 3 puntos

Ecuador - 0 puntos

Jamaica - 0 puntos

Grupos C y D están conformados por Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia en el Grupo C, y Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica en el Grupo D. Es necesario manifestar que estos equipos aún no han debutado en la competencia.

Próximos Partidos

Hoy, domingo 26 de junio, se disputarán los siguientes partidos en la Copa América:

Estados Unidos vs Bolivia a las 16:00 horas.

Uruguay vs Paraguay a las 19:00 horas.

El desempeño de la Selección Mexicana en la Copa América es crucial para las aspiraciones del equipo en este torneo. La próxima jornada será decisiva para consolidar su posición y avanzar a las fases finales, en medio de un cambio generacional que busca revitalizar al equipo nacional.

