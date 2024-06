Luz al final del túnel; Cole y Scherzer están de regreso en la campaña de MLB

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- No todo es negro en una campaña que luce desmoralizadora para la salud de los lanzadores, ya que dos ganadores del Premio Cy Young finalmente regresaron al montículo la semana pasada.

En Nueva York, Gerrit Cole lanzó más de cuatro entradas el miércoles para los Yanquis y Max Scherzer trabajó cinco entradas en blanco el domingo para los Texas Rangers. Cada diestro estaba haciendo su debut en la temporada.

Tanto Cole como Scherzer son dos de los afortunados, ya que pudieron regresar para esta temporada. En cambio, Shane McClanahan, Sandy Alcántara, Félix Bautista y Shohei Ohtani no han lanzado en 2024 y no se espera que lo hagan. Spencer Strider y Shane Bieber lanzaron un poco, pero ahora están fuera por el resto del año. Y no son los únicos.

Es por ello que fue un impulso para los Yankees y los Rangers cuando sus dos estrellas regresaron de sus lesiones. Cole y Scherzer se unieron a equipos en lugares significativamente diferentes. Nueva York lidera la División Este de la Liga Americana incluso después de perder dos de tres ante Baltimore y Atlanta.

Max Scherzer lució en su regreso a la lomita

Texas, por su parte, está tres juegos por debajo de .500 y ciertamente podría usar cualquier ayuda que Scherzer, de 39 años, pueda brindar.

A pesar de la ausencia de Cole, los Yankees tienen la mejor efectividad de la Liga Americana, lo que demuestra lo bien que ha lanzado su rotación, pero puede que esté de regreso en el momento justo.

Un día después de que Cole hiciera su debut en la temporada, Luis Gil, quien ha sido brillante este año, fue apaleado en la segunda entrada de una derrota por 17-5 ante los Orioles.

Más adelante en la semana, Nueva York tuvo que poner al toletero Giancarlo Stanton en la lista de lesionados con un problema en el tendón de la corva. Por lo tanto, la capacidad de Cole para lanzar después de perderse tiempo por problemas en el codo podría ser crucial en las próximas semanas.

Scherzer estuvo fuera de acción a finales de la temporada pasada por problemas en el hombro y se sometió a una cirugía de espalda en la temporada baja. El tres veces ganador del premio Cy Young permitió solo un hit en su salida contra Kansas City durante el fin de semana.

Aunque por supuesto, no hay que echar las campanas al vuelo, ya que con los lanzadores en estos días, cualquier optimismo debe ser cauteloso.

Fuente: Tribuna