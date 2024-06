Portugal buscará poner fin a las esperanzas de Georgia en la Eurocopa 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya con el boleto en la bolsa para la ronda de los Octavos de Final en la Eurocopa 2024, la Selección de Portugal buscará cerrar de buena manera su accionar dentro del Grupo F, cuando se mida ante una urgida Georgia, este miércoles.

Este panorama permitirá que el técnico Roberto Martínez realice cambios en su alineación, en busca darle mayor actividad a sus jugadores y guardando energías para la segunda ronda, claro está que sin confiarse demasiado ante un equipo que lucha por su supervivencia en el torneo, lo que puede dejar espacios para que la Seleção los aproveche.

Así lo reconoció Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, quien aseguró que “la integridad del torneo es esencial. Es un partido importante porque el resultado decidirá quién se clasifica y quién no. Mi equipo estará lleno de jugadores importantes”, señaló.

Y continuó “Diogo Costa estará en la portería porque no me gusta rotar a los guardametas. Es un torneo muy corto y necesitamos que Diogo se entienda bien con los centrales. No habrá revolución: será un equipo competitivo que saldrá a ganar”.

Cristiano sigue en busca de su primer gol en la Euro

A pesar de los resultados, Georgia ha demostrado su calidad en ambos extremos del campo. Contra Turquía amenazó en ataque, pero aun así sufrió una derrota. Contra Chequia se mostró sólida en defensa y logró sumar un punto.

Ahora es el momento de unir las fuerzas en ambos extremos del campo. Willy Sagnol podría introducir cambios en las bandas, pero gran parte de su once inicial depende de si el centrocampista Otar Kiteishvili está en condiciones de participar.

“No tenemos nada que perder, absolutamente nada”, reconoció el seleccionador de Georgia. “Nuestro objetivo era adquirir experiencia en esta Euro. Quiero mucho a Georgia, pero no esperaba que ganáramos el torneo en nuestro debut. Era muy importante para nuestros jugadores ver cómo es el fútbol al más alto nivel. Tenemos mucho que aprender, pero ayudará a Georgia en el futuro”.

Portugal vs Georgia EN VIVO: Horario y Dónde ver

Día: miércoles 26 de junio

Sede: Arena AufSchalke

Hora: 13:00 horas de la CDMX

Transmisión: Sky Sports, Sky+ e Izzi.

Alineaciones probables

Georgia: Mamardashvili; Shengelia, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Gocholeishvili; Kiteishvili, Kochorashvili, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Zivzivadze??

Apercibidos de sanción: Gvelesiani, Kashia, Kochorashvili, Kverkvelia, Mekvabishvili

Portugal: Diogo Costa; Nélson Semedo, António Silva, Danilo, Dalot; Palhinha, João Neves, Matheus Nunes; João Félix, Ronaldo, Francisco Conceição

Sancionado: Rafael Leão

Apercibidos de sanción: Francisco Conceição, João Palhinha