Venados de Mazatlán prepara el Draft 2024 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Mazatlán, Sinaloa.- No hay fecha que no se cumpla y lapso que no se llegue, pues este miércoles 26 de junio se pondrá en marcha el Draft 2024 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, en donde los Venados de Mazatlán se encuentran listos para no solo albergar el evento, también de mover sus piezas y fortalecer al club, previo al inicio de temporada.

Fue el propio Presidente Ejecutivo del club portero, Ismael Barros, quien anunció lista a la directiva roja para encabezar un proyecto sumamente competitivo en planos deportivos. “Las expectativas son que sea un excelente Draft, nos preparamos, empezamos a trabajar cuando termina la Serie del Caribe, qué nos falta para fortalecer al equipo para la siguiente temporada y a futuro, buscamos fortalecer en todos los aspectos para hoy, mediano y largo plazo para tener un equipo competitivo", comentó.

El ya tradicional evento, y que por segundo año se realizará en el puerto de Sinaloa, tendrá como sede el Hotel Viaggio y dará inicio a las 12:00 horas, con la presencia de los directivos de los 10 clubes que conforman la liga.

Mazatlán, que llegó hasta la final el año pasado en el beisbol invernal de México, perdiendo ante Naranjeros de Hermosillo, buscará ajustar su roster, donde cuenta con el lugar 10 en el Draft de Nacionales y el cuatro en el Draft de Extranjeros.

“Siempre estamos abiertos a cambios con otros clubes y siempre hay acercamientos, como siempre la base es importante, en estos momentos nos tiene preocupados nuestro pítcheo y ya veremos mañana por quién vamos, ya tuvimos la última reunión para armar desde el plan A hasta el C”, explicó el Presidente Ejecutivo de Venados, horas antes de que comience la ronda del sorteo.

La semana pasada, tanto dueños de equipos, como los presidentes que conforman las ligas del Caribe, también tuvieron una reunión, pero fue para establecer detalles sobre la Serie del Caribe 2025, que tendrá como sede la ciudad de Mexicali, específicamente en Estadio 'El Nido' de los Águilas.

En esa asamblea, también se dio a conocer que Japón será el invitado de honor para la edición entrante, lo que convertiría a la próxima competencia del beisbol, en una de las más recordadas por parte de todos los aficionados, ya que será la primera vez que los nipones manden un equipo para la Serie del Caribe.

