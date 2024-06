México vs Venezuela: Dónde ver a la Selección Nacional en la Copa América 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles se juega el México vs Venezuela como parte de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América 2024. El encuentro se podrá disfrutar en vivo a través de diferentes plataformas y en televisión abierta. Representa la oportunidad para el tricolor de avanzar a los cuartos de final con un partido de sobra. Claro, sólo si vencen a la vinotinto. Es por ello que ahora se muestran todos los detalles para disfrutar del partido.

La selección nacional buscará sellar su boleto a los cuartos de final de la Copa América con una victoria ante Venezuela. Esto como parte del segundo partido del Grupo B de la competición continental, el cual podría definir al primer clasificado del sector. Cabe señalar que México viene de derrotar por un solo gol a Jamaica, encuentro que dejó muchas dudas, y la lesión de Edson Álvarez, que se perderá el resto de la competencia.

Por su parte, Venezuela sorprendió a propios y extraños después de vencer por 2 goles a uno a Ecuador, con lo que dio un fuerte paso para convertirse en uno de los caballos negros de esta Copa América, esto debido al buen fútbol mostrado en su partido debut. Este encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, la cual se ha convertido en toda una sucursal del Estadio Azteca en tierras norteamericanas.

México vs Venezuela EN VIVO: Horario y canal del partido de Copa América

Fecha: Miércoles 26 de junio

Horario: 19:00 horas tiempo del Centro de México

Sede: SoFi Stadium

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, Vix, Izzi, Univisión

La historia entre México y Venezuela

México y Venezuela son dos selecciones que se conocen muy bien, ya que se han enfrentado en reiteradas ocasiones, la última vez que lo hicieron fue en la Copa América Centenario que tuvo lugar en 2016. El resultado fue un empate. Asimismo, en otras ocasiones de la competición se han enfrentado con triunfos del Tricolor, uno en 1999 y otro en 1995. Suelen jugar partidos amistosos en los que México se ha convertido en todo un dominador.

Alineaciones

Venezuela:

Rafael Romo; Alexander González, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Miguel Navarro; Yangel Herrera, José Martínez, Cristian Cásseres, Yeferson Soteldo, Darwin Machis; y Salomón Rondón.

México:

Julio González; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga; Luis Chávez, Luis Romo , Orbelín Pineda (o Érick Sánchez); Uriel Antuna, Santiago Giménez y Julián Quiñones.

