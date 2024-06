"Lo logré"; Valente Bellozo cumple sueño de debutar en las Grandes Ligas

Ciudad de México.- Ni en sus más grandes sueños imaginó el lanzador mexicano Valente Bellozo el debut que tuvo el pasado miércoles en las Grandes Ligas con los Miami Marlins.

Con la emoción a flor de pecho y con una enorme sonrisa tras su extraordinario debut ante los Kansas City Royals, el pelotero nacido en Mexicali, Baja California compartió sus primeras impresiones al llegar al mejor beisbol del mundo.

“Ha sido horas increíble -su debut-, me llamaron un lunes y me dijeron que viajara a Kansas y que podría abrir el miércoles. Se que hay en el equipo muchas lesiones, pero era aprovechar la oportunidad y gracias a Dios se me dio y eso es lo importante”, señaló en conferencia de prensa.