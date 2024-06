Solo por una foto: Atleta abandona a perro atropellado durante carrera en Tijuana

Tijuana, Baja California. - Las redes sociales, una plataforma poderosa para la denuncia social y la movilización ciudadana, pusieron en el ojo público un incidente ocurrido durante una carrera de atletismo en Tijuana. Un perro, víctima de un atropellamiento, recibió una ayuda que muchos consideran insuficiente e inapropiada. El protagonista del polémico rescate es un hombre identificado como Carlos Morlett, quien ha sido objeto de críticas por su manejo de la situación.

Resulta que durante la carrera, Morlett notó a un perro negro con las patas lastimadas, presumiblemente tras ser atropellado, pues tenía raspones. Según declaraciones recopiladas por usuarios en redes sociales, Morlett escuchó el sonido de una llanta frenando de manera abrupta y decidió investigar. Al encontrar al perro herido, decidió cargarlo y llevarlo consigo durante parte de la carrera.

Yo vi al perro en la salida, pero no venía con nadie. Ya por el bulevar Agua Caliente escuché un chillido de llantas, me acerqué y sus patas derechas se veían heridas con raspones. Se le acercó la gente, y lo primero que pensé es que no lo íbamos a dejar tirado”, declaró Morlett a un medio local.