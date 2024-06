Djokovic pasa la prueba ante Medvedev y está listo para jugar en Wimbledon

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Las dudas e incertidumbres parecen haber quedado atrás para Novak Djokovic, quien demostró estar listo para la alta competición, después de que el serbio doblegara al ruso Daniil Medvedev en la exhibición de Hurlingham (6-3 y 6-4) y llegará a Wimbledon con todas las garantías.

“He jugado sin dolor”, aseguró el de Belgrado, operado del menisco de la rodilla derecha hace 23 días, y quien este viernes dio el paso definitivo para estar en tercer Grand Slam del año, al jugar su primer partido completo desde que venciera a Francisco Cerúndolo en los octavos de final de Roland Garros hace algo más de tres semanas.

‘Nole’ se lesionó el menisco en ese encuentro contra el argentino y, tras operarse de urgencia en París, dio comienzo a una carrera contra el tiempo que finalizó este viernes, cuando puede decirse con seguridad que estará en Wimbledon y que nada hace pensar que no vaya a ser de los favoritos.

Djokovic, quien se ubica como el número dos del mundo aumentó la intensidad de sus entrenamientos hace pocos días, primero ejercitándose con Federico Coria, con el que solo disputó ‘tie breaks’, no sets completos y más tarde con Frances Tiafoe, al que derrotó en un set completo.

Tras un día de descanso para ir a ver a Serbia a la Eurocopa, jugó también con Jannik Sinner, ante quien disputó un set y parte de otro.

Pero la prueba definitiva fue presentarse, casi por sorpresa, porque solo lo anunció con unas horas de antelación, en la exhibición de Hurlingham, en la que ya había jugado en el pasado, para medirse a Medvedev, al que batió sin mucho esfuerzo.

Ante el ruso, Djokovic se llevó un primer set en el que estuvo brillante con su servicio, ganando el 88 por ciento de los segundos saques que puso en juego, y, pese a iniciar perdiendo por 1-3 el segundo, se llevó cinco de los últimos seis juegos para cerrar su primera y única victoria en hierba antes de que debute en Wimbledon el próximo martes.

En Londres, el serbio tendrá un día de descanso extra ya que ha caído en la parte baja del cuadro, mientras que el español Carlos Alcaraz, actual defensor del título y encargado de abrir la acción en la pista central, está en la parte alta.

Después del encuentro contra Medvedev, y pese a jugar con una rodillera, el serbio confirmó que ya no tiene dolor. “Lo que te puedo decir es que he disfrutado mucho de hoy. He jugado sin dolor. Ha sido un gran test estar con los mejores del mundo. He entrenado bien en los últimos días. Quería salir hoy, probar mi rodilla, moverme y agacharme en los golpes. El test ha sido un éxito, ha ido muy bien”, señaló.

“Han sido tres semanas muy intensas, entrenando mucho para tener una oportunidad de estar en Londres. Mi cirujano está aquí (señala al público). Es su culpa. Sin él hubiera sido imposible estar aquí. Ahora quiero ir día a día para ver cómo de lejos puedo llegar”, añadió el serbio.

Fuente: Tribuna