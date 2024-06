El 'Gallo de México' listo para cantar en Arizona; chocará ante el invicto 'Bam' Rodríguez

Arizona, Estados Unidos.- Juan Francisco 'Gallo' Estrada quiere engrandecer todavía más su legado en el boxeo, para lograrlo deberá de derrotar al invicto y uno de los pugilistas actuales con mayor ascenso, Jesse 'Bam' Rodríguez, en una contienda en donde estará en juego el título súper mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que ostenta el mexicano.

A horas de protagonizar una gran guerra en Phoenix, Arizona, ambos pugilistas cumplieron con la primera prueba que es el pesaje. Tanto el sonorense como estadounidense marcaron 115 libras y se 'cantan' listos para intercambiar metralla este sábado 29 de junio.

La pelea es una verdadera prueba de fuego para 'El Gallo', pues se medirá ante un joven que ya fue doble campeón mundial en diferente categoría, ostenta una marca de 19-0 con 12 nocatus y es favorito en las apuestas. También la última vez que Estrada subió al ring fue hace un año y medio, cuando derrotó a Román 'Chocolatito' González, por lo que el tema de la inactividad es otra 'cruz' que cargará Juan mañana en su pelea.

Para este compromiso, será el nacido en Puerto Peñasco el pugilista con mayor experiencia y que cuenta con un mejor currículo boxístico, teniendo sobresalientes victorias contra figuras del gremio como lo son Román González, Carlos Cuadras, Hernán Márquez, Brian Viloria, Giovani Segura y Rungvisai.

Me motiva que él sea el favorito, que sea invicto, todo eso me motivó al cien por ciento para prepararme al 100 por ciento. Arriba del ring vamos a ver. Pero hay 'Gallo' para rato. He peleado con todo tipo de peleadores, tengo la experiencia para resolver cualquier situación que se presente", comentó Juan Francisco Estrada en entrevista para Box Azteca, después de la ceremonia del pesaje.