Entrevista con Manuel 'Loco' Torres, la estrella en ascenso de la UFC

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, hoy en día México es uno de las grandes potencias de las Artes Marciales Mixtas (conocida frecuentemente por sus siglas en inglés MMA), nombres como los de Brandon Moreno, Yair Rodríguez y Alexa Grasso lograron trascender fronteras y tocar la cima de la empresa más emblemática de dicho deporte, Ultimate Fighting Championship (UFC).

Pero además de esas máximas figuras del MMA, existe un peleador que se ha robado los reflectores desde su llegada a la UFC y va en el camino correcto para ser la próxima gran estrella de la compañía, se trata del chihuahuense Manuel Torres. El apodado ‘Loco’ por su estilo y forma de luchar, habló para Tribuna y reveló cuales son los plantes que tiene a corto y mediano plazo dentro del mejor octágono del mundo.

Nota impresa del medio Tribuna

Llegó para quedarse

Fue el pasado 26 de octubre del 2021 cuando Manuel se ganó la oportunidad de pelear en la UFC, noqueando en el primer episodio a Kolton Englund en el programa Dana White’s Contender Series.

Ya como peleador de la organización más vista del MMA, el mexicano liga tres victorias de manera consecutivas, y no solo eso, también cada uno de sus triunfos han sido por la vía de la finalización, lo que le ha valido ganarse tres bonos a ‘Desempeño de la Noche’.

Estar en la UFC es lo mejor que me pudo pasar, es increíble todo lo que representa esta marca, afortunadamente hemos hecho muy bien las cosas. Somos el único peleador mexicano en la historia que sus primeras tres peleas las ha ganado en el primer round noqueando o rindiendo al rival, y eso me pone muy contento, pero ya estamos pensando en lo que viene, y es poder representar a mi país en la esfera de Las Vegas, el próximo 14 de septiembre”, comentó.

‘Loco’ por el título

Aunque Torres todavía no se encuentra dentro de los 15 mejores peleadores de la división de peso ligero, entiende que una victoria en su próximo compromiso lo podría poner en el radar de la categoría y muy cerca de enfrentarse a grandes leyendas, como lo son Bobby Green o Tony ‘El Cucuy’ Ferguson.

“Todos los clasificados ya tienen pelea, por eso entiendo que vamos pasito a pasito por la cima, muy seguramente me enfrentaré a alguien del top 20, estoy listo para quien sea. Yo quería pelear con Paddy Pimblett o Bobby Green, sé que algún día me los toparé, y por supuesto que con Tony Ferguson me gustaría pelear, hizo historia en este deporte, tiene sangre mexicana, lo que garantiza un peleón, y aunque vaya de salida es muy peligroso”, declaró Manuel.

Efraín Escudero, Javier Torres, Caín Velásquez, ‘Goyito’ Pérez y el propio Brandon Moreno, fueron artemarcialistas que se encargaron de que UFC viera el talento que tiene México. Hoy en día con más de 20 peleadores aztecas dentro de la compañía, el ‘Loco’ cree que es cuestión de tiempo para que la nación tenga un próximo campeón, y que mejor que sea él quien se una a ese selecto club de monarcas mundiales.

Esos grandes nombres picaron piedra para que México sea lo que es hoy en día en MMA, ya tuvimos a tres campeones, y próximamente se vendrá otro, yo estoy seguro que lo lograré, me sigo preparando para ser el mejor y les prometo que voy a ser campeón de la UFC y no será muy tarde, estamos a unas cuatro peleas de lograrlo”, confesó el chihuahuense.

El deporte salva vidas

Con un pasado oscuro, malas influencias y estando en las calles, Manuel ‘Loco’ Torres vio la puerta de salida de ese mundo gracias al deporte, concretamente en las Artes Marciales Mixtas.

“No hubiera podido nada sin un camino correcto, estaba en el momento más bajo de mi vida, haciendo las peores cosas de mi vida, pero pedí ayuda a Dios y me ayudó. Afortunadamente ya me pude enfocar en mi carrera, empecé a valorar mi familia y deporte, ya tengo siete años sin vicios, estamos enfocados 100 por ciento en el deporte”, aseguró el peleador de 29 años de edad.

Manuel en su pelea contra Duncan

Siendo hoy un referente de su disciplina, Manuel Torres se encarga de constantemente mandarles un mensaje positivo a los jóvenes, y de demostrar que a través del deporte se pueden alejar de los vicios y sobre todo cumplir sus sueños.

“El deporte, te ayuda a salvar vidas, los jóvenes se deben de enfocar en algo y que mejor que sea en un deporte. También por eso voy a seminarios, y fuera del octágono me doy a la tarea de ayudar a los jóvenes, Tenemos que sacar a las personas de las calles. Todos tenemos futuro”, sentenció.

Fuente: Tribuna.