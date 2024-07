Brenda Bezares 'destapa' cuál es la broma que nunca le perdonará a Paco Stanley

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un tema que ha estado en boga a partir del estreno de la serie ¿Quién lo mató? es la vida de Paco Stanley. Numerosas entrevistas, declaraciones y renovado interés han surgido desde entonces. Asimismo, los medios de comunicación se han inclinado hacia todas las partes involucradas, entre ellas, Brenda Bezares y Mario Bezares.

Yordi Rosado los invitó a su programa, conocido por reunir a las figuras más emblemáticas del mundo del espectáculo con las que platica como grandes amigos. Durante la conversación, el conductor no dudó en preguntarles por algunos de los episodios que vivieron junto a Stanley.

Brenda se animó a compartir uno de los momentos más incómodos y humillantes que, según dijo, jamás le perdonaría a Paco. La 'broma' fue captada por las cámaras y fue vista por cientos de televidentes; ocurrió cuando locutor, asesinado el 7 de junio de 1999 puso en tela de juicio la paternidad del hijo que Brenda tuvo con Mario.

No sólo sembró la duda, sino que sugirió que él era el verdadero padre del pequeño Alan. Para Brenda, esto sobrepasó los límites, aun cuando bien conocía el carácter cómico del actor. El chiste no sólo no le había hecho ninguna gracia, sino que además la tachó de irrespetuosa e innecesaria.

¿Por qué jugar de esa manera? Se metió con mi niño. Eso además lo puso en el ojo público y hasta ahora es algo que no le puedo perdonar".

Las especulaciones se habían salido de control y para apaciguar las sospechas malintencionadas, la regiomontana optó por realizarle a su bebé una prueba de ADN. Y es que tras el asesinato de Stanley, la atención de las autoridades se centró en este rumor para intentar inculpar a Mario.

Esta no sería la única broma que la involucraría, aunque sí la más incómoda. Además de esta bochornosa situación, reveló que en más de una ocasión, la usó para 'molestar' a Mario Bezares. Para ello le coqueteaba descaradamente frente a su amigo y si bien nunca se propasó, Brenda dijo que nunca entendió por qué no usaban otro tema para jugar entre ellos.

¿Quiénes son los hijos de Mario Bezares?

Alan Bezares es probablemente el hijo más reconocido de "Mayito", conocido por su aparición en el programa de su padre junto a Paco Stanley. Actualmente, con 29 años, Alan ha optado por seguir los pasos de su padre en el ámbito de la comunicación, enfocándose en crear contenido para redes sociales, especialmente en TikTok. Por otro lado, Alejandro Bezares, el primogénito, decidió no seguir el camino familiar. Actualmente se destaca en el ámbito musical como DJ, utilizando el nombre artístico 'Bzars', derivado de la combinación de Bezares y la palabra 'bizarro', que para él representa algo hermoso y singular.

