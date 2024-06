El campeón unificado de los pesados, Oleksandr Usyk arremete contra el 'Canelo'

Comparta este artículo

San Diego, Estados Unidos.- Una de las caras más representativas y uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad, Oleksandr Usyk quien acaba de conquistar todos los títulos de los pesos pesados en el mes de mayo, descalificó por completo al boxeador mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez.

El 'Rey' de los completos, minimizó al tapatío y principalmente su popularidad en el ring, asegurando que únicamente es famoso en México, y que en Europa su nombre no suena por completo. “Canelo dice que es la cara del boxeo, no lo es en Ucrania, no lo es en Arabia Saudita, no lo es en Europa, quizá en México sí es la cara del boxeo, aunque no lo sé”, expresó el pugilista.

A pesar de 'tacharlo' como no mediático en otras latitudes, el excampeón unificado de los Cruceros, aseguró que el azteca no es un mal boxeador.

“Me gusta el Canelo, es un hombre fuerte para el boxeo, es grandioso, pero de eso a que diga que es la cara del boxeo...”, sentenció el boxeador.

Hay que recordar que, el ucraniano Oleksandr Usyk actualmente viene de derrotar a Tyson Fury hace unas semanas en Arabia Saudita. En una pelea en donde no era favorito, y que su rival superaba por más de 10 libras.

Por otra parte, 'Canelo' viene de ganarle a Jaime Munguía por decisión unánime el pasado mes de mayo, en un combate que precisamente fue muy bien visto, pero en tierras mexicanas.

Aunque ambos pugilistas son los campeones unificados de sus categorías, una pelea entre Álvarez y el europeo luce complicado, ya que el mexicano es el 'Rey' de las 168 libras, mientras que Usyk es el mandamás de los completos.

