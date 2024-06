Seleccionado nacional se encuentra muy cerca de llegar a uno de los grandes equipos de Europa

Pachuca, Hidalgo.- El actual jugador de la selección nacional y uno de las máximas figuras de la Liga MX, Erick Sánchez al parecer tendría los días contados con los Tuzos del Pachuca, pues el famoso 'Chiquito' se encuentra en negociaciones para llegar a uno de los equipos más grandes de Europa.

Se trata del Sevilla, de la Liga de España, escuadra que ya le habría hecho una oferta al club de Hidalgo no mayor a los 10 millones de Euros, que según la plataforma Transfermarkt vale el mexicano. Por lo que sería decisión de Armando Martínez el vender al '10' tricolor al futbol del 'Viejo Continente' o buscar otra oferta.

Inclusive uno de los directivos de la escuadra europea, habló sobre las cualidades del seleccionado nacional, y aseguró que tendría una gran carrera en España.

Me parece que tiene buen nivel, debería intentar cuanto antes la experiencia europea y es Erick Sánchez. Erick Sánchez me parece un jugador excelente; realmente, desde el punto de vista técnico me parece un jugador fabuloso. Dejo ahí el nombre de Erick Sánchez que es un jugador que a mí particularmente me gusta”, comentó Gaby Ruiz, integrante de la directiva de Sevilla.