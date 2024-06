Marcelo Bielsa exhibe a Jaime Lozano: "Debería haber tomado el partido con su máximo poderío"

Comparta este artículo

Denver, Estados Unidos.- Marcelo Bielsa exhibió dentro y fuera del terreno de juego al actual entrenador de México, Jaime Lozano, al famoso 'Loco' no le bastó del 4-0 que le propinó su club al Tri, pues también en la conferencia de prensa que se realiza después del juego, arremete contra el 'Jimmy' al poner un cuadro alternativo.

Un equipo que está preparándose debería haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío sabiendo que iba a jugar con Brasil", fueron las palabras de Bielsa, quien además destacó que varios de los jugadores que Lozano tenía como suplentes debieron ser los que salieran en el once inicial. Te podría interesar SUB 23 Sufren, pero… El Tri Sub 23 abre con una victoria en el torneo Maurice Revello

MÉXICO Papelazo de la Selección Mexicana, es goleada por Uruguay... y sigue Brasil el sábado

Pese al escandaloso resultado, Marcelo se mantuvo firme en reconocer que el marcador fue exagerado, ya que el Tri no salió con su mejor plantilla. "Es exagerado. En el primer tiempo merecimos los goles, pero también los deberíamos haber sufrido. El funcionamiento ofensivo del equipo en el segundo tiempo se facilitó. Creo que México tiene jugadores… No sé pierda de vista que hoy había muchos jugadores importantes fuera del campo, demasiados, conservando a los más. Pero yo no soy quien, conservando los destacados me parece que México será un rival distinto al que vimos hoy”, comentó.

"El resultado es engañoso, México pudo haber convertido en el primer tiempo y el juego pudo haber sido distinto. Cuando las diferencias son grandes es más fácil jugar bien", sentenció.

Por otra parte, Jaime Lozano, dio la cara en la conferencia de prensa, y confesó que no le gusta perder y menos de esa manera, pero resaltó que gracias a este tipo de partidos es cuando tanto él como su equipo pueden aprender. “Sacamos muchísimo aprendizaje por el resultado, por el rival. Uruguay es un rival de talla mundial, generamos muy pocas opciones, por ahí sólo el disparo de Alvarado al poste y algo más”.

Jaime Lozano no estuvo a la altura

Además el 'Jimmy' pidió mesura, debido a que este sigue siendo un proceso, que lleva tiempo para intentar formar a la mejor selección mexicana posible. “Hay que estar juntos y unidos. Pese al resultado y analizando a cada jugador, hay algunos que tuvieron un buen desempeño pese al resultado, pero individualmente vi a algunos que estuvieron al nivel de lo que esperábamos y era momento de que tuvieran la oportunidad de medirse ante lo más top del futbol”, puntualizó Lozano en conferencia de prensa.

Fuente: Tribuna.