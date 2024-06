Papelazo de la Selección Mexicana, es goleada por Uruguay... y sigue Brasil el sábado

Comparta este artículo

Denver, Estados Unidos.- Los partidos de preparación del Tri para la Copa América, se han vuelto en una verdadera pesadilla; primero sufrieron, pero vencieron por la mínima a una muy deficiente selección de Bolivia, mientras que este miércoles 05 de junio, quedó comprobado el pobre nivel futbolístico de México, cayendo 4-0 ante Uruguay.

El técnico del conjunto azteca Jaime Lozano pecó de confianza y frente a uno de los candidatos a llevarse el título de la Copa América, puso una escuadra alterna, encabezada por ‘Tala’ Rangel’, ‘Chiquiete Orozco’, Edson Álvarez, ‘Chino’ Huerta y Guillermo Martínez, por lo que es uno de los responsables totales en esta noche de terror que tuvo el Tri en Denver.

Darwin Núñez marcó tres goles y fue la gran figura de Uruguay en el amistoso internacional que se celebró en el estadio Empower Field at Mile High de Denver. México no tuvo reacción, el Jimmy no encontró soluciones a pesar de que metió al campo a Alexis Vega, Julián Quiñones y Santi Giménez, pero de nada sirvió, pues ningún jugador pudo meter en problemas a los sudamericanos.

Con el 4-0 en la maleta, y un vestidor sacudido, ahora el ‘Jimmy’ deberá replantearse muchas cosas de cara al juego del sábado contra Brasil, porque una nueva goleada puede dejarlo mal parado de cara a la Copa América y hasta poner en riesgo su puesto, por lo que es más que evidente que los directivos de la Selección ya deben de tener el número de Javier Aguirre en su agenda.

Hay que recordar que México tendrá su debut en la Copa América, el próximo 22 de junio ante Jamaica, posteriormente el 26 chocará ante Venezuela y el 30 cerrará la fase de grupos frente a la escuadra de Ecuador, selección que en el papel luce como la más peligrosa para el Tri.

Edson Álvarez salió como el capitán contra los 'charrúas'

La última vez que los aztecas participaron en dicho certamen fue en el 2016 cuando el equipo, que en ese entonces era dirigido por Juan Carlos Osorio, fue humillado por el combinado andino, llevándose una de las peores goleadas de su historia 7-0. Y aunque parezca increíble ese marcador pudiera volver a notar o superar para la presente edición, debido a que México está en una profunda crisis.

Fuente: Tribuna.