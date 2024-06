Pelotero sonorense es dado de baja por parte de un equipo de las Grandes Ligas

Comparta este artículo

Seattle, Estados Unidos.- El presente no luce nada prometedor para el pelotero sonorense, Luis Urías, quien acaba de quedar fuera del primer equipo de los Mariners Seatlle de las Grandes Ligas, siendo transferido al Triple-A Tacoma, en donde buscará nuevamente pelear por un puesto en el roster.

El mexicano, que vivía su primera campaña con el club de la Liga Americana tuvo un flojo arranque, ya que batea para .152, con solamente doce imparables en 79 turnos, además de tres cuadrangulares y 12 carreras producidas.

Además de los flojos números, el nacido en Magdalena también ha sido víctima de constantes lesiones, que no le han permitido retomar el nivel que mostró en el 2021 en la MLB, cuando vestía los colores de Milwaukee y bateó para 23 palos de vuelta entera 75 enviadas al plato y 249 de promedio, llegando a ser uno de los mejores peloteros que tenía México en las Grandes Ligas.

Desde su salida de los Brewers, el menor de los Urías no ha podido ganarse un lugar por completo en el Big Show. El año pasado defendió la piel de los Boston Red Sox, donde tuvo algunos momentos memorables, como dos Grand slam seguidos, pero en general sus números fueron de .225/.361/.337, y luego fue traspasado a Seattle para este torneo.

Urías pasó sus mejores momentos con Cerveceros

La oferta que los Mariners le hicieron al sonorense es un salario de cinco millones de dólares para 2024, pero a pesar de llegar a un acuerdo con el mexicano, es muy probable que el ‘Wicho’ pase el resto del torneo en ligas menores, debido a que no ha podido encenderse con el madero.

El segunda base llegó a este 2024 a cuatro años y 98 días de servicio en la gran carpa, lo que le restan 74 días para rechazar una asignación directa y optar por la agencia libre.

Hay que recordar que el 2024 no ha sido un año para recordar por parte de Luis Urías, pues en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, no pudo brillar con los Yaquis de Ciudad Obregón, bateando para menos de .176 y siendo parte del grupo de jugadores que no lograron instalar a la Tribu en los playoffs.

Fuente: Tribuna.