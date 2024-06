Javier Aguirre le dice que sí a la selección: ¿Sería el remplazo de Jaime Lozano?

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- A tan solo horas de que ruede el balón y se ponga en marcha el último partido de preparación de México contra Brasil, se terminaron los rumores y estalló la bomba, ya que Javier Aguirre habría terminado con su aventura en Europa y ya le habría dicho que sí a la selección nacional.

El 'Vasco' aceptó que ha tenido llamadas con Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, para ayudar al futbol de México, pero al parecer no sería para tomar el puesto de Jaime Lozano como director técnico del Tri mayor.

Ayudo donde sea, menos en el puesto del ‘Jimmy’, y lo pueden decir Juan Carlos como el ‘Jimmy’. Al técnico hay que apoyarlo, es el mejor para el Mundial. ¿Si hay tropiezos y fracasos? claro, pero no podemos cambiar cada ocho meses y traer al de moda y vamos al Mundial con cinco entrenadores”, mencionó en entrevista al canal de Youtube, Caliente TV.

Por otra parte, Aguirre también dejó en claro que, por su edad es muy complicado que pueda ser el estratega de México, y además ya pasó por ese puesto en dos ocasiones; en el mundial de Corea- Japón 2002 y Sudáfrica 2010, por lo que dejaría que alguien más tenga esa oportunidad. “Con mi edad y experiencia podría dejar de ser el técnico, y no tengo problema con eso, lo tengo asimilado. Pero no encontramos la función precisa para mí en México, en el futbol de México. No encaja la pieza. Tú quieres y yo quiero, pero de qué”.

Lozano no vive su mejor momento como técnico de México

A su vez, reconoció que al igual de tener contacto con Juan Carlos Rodríguez, también ha tenido comunicación con Jaime Lozano. “Sólo una vez me llamó ‘Jimmy’, y ya está. Fue una tormenta de ideas. No hablamos de técnica, táctica, jugadores, nada, solo de experiencias, de manejar el entorno, porque es fuerte”.

Aunque es eminente que Javier Aguirre llegaría a la selección, todavía no se conoce el puesto que tendría con el Tri. Se espera que sea antes del arranque e la Copa América, cuando 'La Bomba' haga oficial la llegada del 'Vasco' y especifique el rol que tendrá el exentrenador del Mallorca con México. “Le hemos buscado el cargo, la función. Pero todos los cargos de lo que me digas, tienen gente. Sí, sé que puedo ser útil, pero no sé donde puedo ser más útil”,

Fuente: Tribuna.