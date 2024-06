F1: Hugh Bird, el ingeniero que estaría detrás de los malos resultados de Sergio Pérez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El piloto mexicano de Red Bull Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo una desastrosa actuación en la clasificación del Gran Premio de Canadá, por lo cual tendrá que partir desde el puesto 16 en la parrilla de este domingo. Tras concluir su participación en la Q1 de esta competencia, de inmediato arremetió en contra de la estrategia utilizada por Hugh Bird, su ingeniero de carrera, quien decidió sacarlo a la pista a 4 minutos del final, donde quedó eliminado.

En ese sentido, los fanáticos del tapatío de nueva cuenta estallaron contra Hugh Bird, a quien responsabilizan de los malos resultados que ha tenido Sergio Pérez durante las últimas dos carreras. Por su parte, el mexicano dio unas declaraciones tras concluir su participación en la clasificación. “Sólo teniendo una vuelta no fue lo ideal y eso hizo que nuestra clasificación fuera un total desastre”, comentó el mexicano.

Las redes sociales se volcaron en contra del ingeniero de carrera, responsable del mexicano después de la clasificación del gran Premio de Canadá y de inmediato exigieron su salida. Los internautas calificaron el trabajo de Bird como mediocre. Incluso algunos pidieron que intercambiaran el puesto con el ingeniero de Max Verstappen para ver si conseguían resultados diferente, por lo que el hashtag #Birdout se hizo viral.

Hugh Bird, ingeniero de Sergio Pérez, foto: especial

Se debe mencionar que no es la primera vez que señala al ingeniero de carrera de Sergio ‘Checo’ Pérez por los malos resultados. Los fanáticos acusan que Bird no tiene las mejores indicaciones para el tapatío durante momentos clave de las competiciones, incluso lo hace con retrasos o en los momentos equivocados. No es la primera vez que el mexicano tiene problemas en la uno de una clasificación este año, ya que lo mismo le sucedió en el gran premio de Mónaco, por lo que se ha quedado fuera en la primera ronda durante 2 carreras consecutivas.

Sergio Pérez tendrá la misión de realizar una remontada al puro estilo mexicano para colarse entre los mejores 10 del gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, ya que quedó fuera en la primera ronda junto a Valtteri Bottas, Esteban Ocón, Nico Hulkenberg y el piloto chino, Guanyu Zhou, por lo que se espera un domingo complicado para el mexicano en Canadá.

