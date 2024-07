No se va: Ratifican a Jaime Lozano como técnico, pese al fracaso del Tri en Copa América

Ciudad de México.- México firmó una de sus peores actuaciones dentro de la Copa América 2024, quedando eliminado en plena fase de grupos, y anotar solamente un gol en tres partidos, pero a pesar de ese pobre funcionamiento, al parecer Jaime Lozano se mantendrá como director técnico del Tricolor.

Fue el propio Director Deportivo de la Selección, Duilio Davino, quien horas después del empate a cero, contra Ecuador, declaró que el ‘Jimmy’ seguirá con el conjunto nacional.

“Quería salir junto a Jimmy en conferencia, pero por reglamento no pudimos… Sólo para decirles que estamos juntos, él tiene el apoyo de todos y el proyecto continúa hasta el Mundial 2026 como lo habíamos dicho antes”, comentó Davino.

Por otra parte, para el exjugador del América no todo es malo en el equipo, pues rescató que los jugadores y Lozano se comportaron a la altura, ya que nunca dejaron de luchar, durante el torneo.

Si bien, el proyecto de calificar no se cumplió, se cumplieron otros como el de los jóvenes que no habían podido participar lo hicieron, que el equipo luchó, fue al frente, corrió más que los rivales, tuvo buena actitud y hay que construir a partir de eso y no de cero”, explicó.