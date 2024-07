Sin mostrar casi nada, Francia se instala en Cuartos de Final de la Eurocopa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin demostrar casi nada sobre el terreno de juego, la Selección de Francia se clasificó este lunes a la ronda de Cuartos de Final de la Eurocopa 2024, tras imponerse por la mínima diferencia a Bélgica en Dusseldorf.

El equipo galo demostró de nuevo que más vale suerte, que buen futbol; y aprovechó un gol de rebote de Jan Vertonghen en propia puerta, tras un tiro que iba fuera de Randal Kolo Muani en el minuto 85 de un duelo en el que antes necesitó de dos paradas de Mike Maignan para sostenerse vivo ante Bélgica.

Los aficionados reunidos en la Dusseldorf Arena esperaban más de este encuentro, sobre todo de los franceses; sin embargo, el trámite y desempeño de ambos combinados dejó mucho que desear para finalmente dejar un desabrido 1-0 que le dio la calificación a los galos.

El disparo de Kolo Muani fue desviado por Vertonghen

Ni la estelar alineación que presentaron ambas escuadras sobre el terreno de juego, con Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, por un lado y Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku, por el otro, impidieron que se fiera un partido para el olvido, completamente trabado en el medio campo y con muy pocas emociones en las áreas.

Se vio que los dos equipos priorizaron no perder antes que intentar ganar y el único perjudicado fue el espectáculo, y aunque en la segunda mitad las líneas defensivas se abrieron ligeramente y ambos conjuntos tuvieron ciertos remates, la realidad es que ninguno hizo lo necesario para merecer ganar el duelo.

La única diferencia que marcó el rumbo del encuentro fue el desvío del defensor Jan Vertonghen, que mandó al fondo de las redes un endeble disparo de Kolo Muani, para sellar la victoria francesa casi al final del encuentro.

Con el tiempo como enemigo principal, Bélgica no pudo y no supo reaccionar; se quedó lejos de generar alguna ocasión como para encontrar el empate, algo lógico considerando que en los 85 minutos previos no lo había hecho, por lo que pensar que en poco más de cinco lo haría resultaba absurdo.

De esta manera, sin demostrar demasiado y con un funcionamiento completamente alejado de la calidad de su plantilla, Francia sigue con vida en esta Eurocopa y se medirá en Cuartos de Final al vencedor de la llave entre Portugal y Eslovenia.

Fuente: Tribuna