La guerra contra Rusia, corta las ilusiones y la vida de los deportistas ucranianos

Ciudad de México.- Maksym Halinichev ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires en un combate descrito en ese momento como "dos de los mejores boxeadores jóvenes en busca de la gloria". Consideró la pelea como una derrota -después de todo, no era oro-, pero le dio un mapa para el futuro.

Así que Halinichev hizo planes: derrotaría a ese boxeador la próxima vez. Le enseñaría a su hija los conceptos básicos de su deporte para que pudiera defenderse. Y ganaría una medalla para Ucrania en los Juegos Olímpicos de París.

Halinchev esbozó esas ambiciones como atleta en una entrevista para el sitio web de la Federación de Boxeo de Ucrania en diciembre de 2021, cuando las tropas rusas ya se estaban concentrando en las fronteras de Ucrania.

Cuando se le preguntó si tenía miedo antes de una pelea, describió su pensamiento.

"El miedo puede influir en las personas de varias maneras. Algunas personas se paralizan por ello. Algunos reaccionan volviéndose más liberados", dijo entonces. "Si puedes controlarte a ti mismo y a tu cuerpo y si puedes establecerte en el camino correcto, entonces el miedo se retirará".

No podrá demostrar esa filosofía en el ring olímpico de París.

Halinichev se alistó como soldado y murió en el frente en marzo de 2023 a los 22 años, uno de los más de 400 atletas asesinados desde el estallido de la guerra. Su cuerpo aún no ha sido recuperado.

Como uno de los prospectos de boxeo más prometedores de Ucrania, Halinichev podría haber sido protegido de la guerra. Ucrania ha enviado a muchos de sus aspirantes olímpicos a entrenar en el extranjero antes de los Juegos de Verano. Pero no todos quieren ser salvos. Algunos optan por defender el honor de su país en el campo de batalla en lugar de en el estadio deportivo.

La actitud de Halinichev hacia el miedo permaneció intacta después de la invasión rusa a gran escala, pero sus prioridades cambiaron.

Halinichev gano plata en los Olímpicos de la Juventud

Ocurrió durante un viaje en abril de 2022 desde su región natal de Sumy a Kiev, donde había planeado entrenar para el próximo campeonato europeo. Rusia acababa de retirarse de la región, y a lo largo de la carretera, vio ciudades y pueblos destrozados por las tropas rusas durante su breve ocupación, dijo su entrenador Bohdan Dmytrenko.

"Tengo un niño pequeño. No quiero que viva ocupada entre el agresor, entre los rusos", le dijo Halinichev a otro de sus entrenadores, Volodymyr Vinnikov.

"Le dije, Maksym, por favor escúchame, sigues siendo un representante del boxeo ucraniano, también defiendes el honor de Ucrania. La bandera, el himno, también es muy importante", relató Vinnikov.

"No me vas a convencer. He tomado esta decisión. Aprenderé a disparar", le dijo Halinichev.

El boxeo seguía siendo importante para él, pero quería más, dijo su compañera de vida, Polina Ihrak. Sumy, una región fronteriza, seguía bajo ataque a pesar de la retirada rusa. Jersón, donde se entrenó, estaba bajo ocupación rusa y los informes sobre el sufrimiento de los ucranianos allí llegaban a cuentagotas.

"No podía entender cómo sus amigos, entrenadores que estaban en Jersón, se quedaban sin la capacidad de vivir, y mucho menos de entrenar, y él se iba a algún lugar de Europa", dijo Ihrak. "No podía permitirse hacerlo. A él le importaba".

En mayo de 2022, a los 21 años, Halinichev se unió a las tropas de asalto aerotransportadas, según la Federación de Boxeo de Ucrania. Fue herido antes de que terminara el año cerca de Bajmut, con una herida en el pie y metralla incrustada tan profundamente en su pierna que los médicos no pudieron extirparla.

Mientras se recuperaba, Halinichev pasó tiempo con su entrenador, pero evitó hablar de lo que vio en la guerra. Todos esperaban que abandonara el ejército, pero Halinichev regresó al campo de batalla con sus heridas sin cicatrizar.

"Creía que tenía que volver con sus compañeros de armas porque lo necesitaban", dijo Ihrak, la madre de su hija, Vasilisa.

Polina y su hija Vasilisa en el gimnasio

Halinichev e Ihrak hablaron por última vez por videollamada el 9 de marzo de 2023. Los días sin contacto se convirtieron en semanas. Intentó llamar a Halinichev y a su comandante. Ninguno de los dos respondió.

Se dedicó a recorrer los canales rusos de Telegram, buscando su rostro entre las fotos del campo de batalla de los muertos y heridos. Llamó la atención una foto, la de un cuerpo en el bosque.

"Su madre lo reconoció de inmediato, pero yo no lo hice porque supongo que me negué a reconocerlo", dijo Ihrak. Fue asesinado el 10 de marzo de 2023 en Lugansk, una región que ahora está casi en su totalidad bajo control ruso.

En una reciente conmemoración de su padre en el gimnasio donde solía entrenar, Vasilisa, de 4 años, saltaba alegremente por el ring de boxeo, con guantes de gran tamaño que empequeñecían sus pequeñas manos.

No será su padre quien le enseñe a luchar, pero Ihrak no podía imaginar que Halinichev haría algo diferente.

"La gente va allí (al frente) no para arrepentirse, sino para cambiar algo", dijo Ihrak. "Volvió sin ninguna duda".

Entre otros que murieron luchando por Ucrania: los tiradores de pistola Ivan Bidnyak, que ganó la plata en el Campeonato Europeo, y Yehor Kihitov, miembro del equipo nacional de Ucrania; Stanislav Hulenkov, un judoka de 22 años cuyo cuerpo fue identificado 10 meses después de ser asesinado; y el levantador de pesas Oleksandr Pielieshenko, que representó a Ucrania en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Un ataque con misiles rusos en Dnipro mató a la entrenadora de acrobacias Anastasia Ihnatenko, a su esposo y a su hijo de 18 meses.

Vinnikov, quien entrenó a Halinichev en 2017, no tiene dudas de que el joven estaría representando a su país en los Juegos de París que se inauguran el 26 de julio si la invasión no hubiera descarrilado sus planes. "Habría ganado una medalla para su país", dijo enfáticamente el entrenador.

Tenía un enorme potencial: medalla de oro en el Campeonato Europeo Juvenil de 2017, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018, medalla de plata en el Campeonato de Europa Sub-22 de 2021.

En su apartamento vacío en la ciudad de Shostka, sus padres han llenado una habitación con pruebas de lo que ya había logrado: trofeos y medallas de 2010 a 2021, cuidadosamente dispuestos en un estante.

Su fotografía se encuentra en la esquina junto con una vela, sus fotos de la infancia, un icono religioso y flores. Sus guantes de boxeo descansan cerca.

Pero los padres de Halinichev ya no viven allí. Desde la guerra, han rehecho sus vidas en la República Checa. Ihrak está contemplando mudarse a Alemania.

Dmytrenko, su entrenador, guarda sus fotos de Halinichev ordenadas en carpetas y todavía tiene el archivo de los mensajes que se intercambiaron. Recordó un momento justo antes de la guerra en el que elogiaba los logros de Halinichev.

Halinichev se limitó a responder: "Todo está todavía por delante".

Fuente: Tribuna