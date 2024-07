¡Violencia en la Copa América 2024! Futbolistas se pelean con aficionados

Carolina del Norte, Estados Unidos.- En la cancha Uruguay y Colombia protagonizaron un digno partido de semifinales, que terminó con el triunfo 'cafetalero', pero desafortunadamente ese resultado se machó minutos después, se presentó un hecho bochornoso, pues propios futbolistas 'charrúas' se agarraron a golpes con aficionados.

Darwín Núñez, José María Giménez y otros elementos uruguayos, encararon al público y no solo eso, también subieron a las tribunas del estadio y desataron una pelea que duró considerables minutos, desatando el pánico y terror en el Bank of America Stadium.

Ante ese terrible hecho, del cual hasta el momento no se han reportado personas con heridas de consideración, la Conmebol "condenó enérgicamente" los actos de violencia y emitió un comunicado rápidamente. "No hay lugar para la intolerancia y la violencia dentro y fuera de la cancha", afirmó la confederación.

Por otra parte, en videos difundidos en redes, se puede ver al Darwín ser golpeado por un fanático colombiano, lo que provocó la molestia del jugador del Liverpool.

Uno de los jugadores que fue testigo de ese terrible momento, José María Giménez, explicó los incidentes que se produjeron después del partido. "Un cierto sector de la hinchada de Colombia hizo avalancha a toda nuestra familia y no nos dejan hablar en los micrófonos. Esto es un desastre; nuestras familias corrieron peligro, tuvimos que meternos como pedo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos, recién nacidos”.

Un desastre todo, no había un sólo policía, cayeron a la media hora. Y nosotros ahí, dando la cara por los nuestros. Ojalá que quienes estén organizando esto tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y en los alrededores del estadio que es todo un desastre porque todos los partidos pasa lo mismo. Nuestra familia está sufriendo por culpa de algunos que se toman dos traguitos de alcohol, no saben tomar, se comportan como unos niños y no son decentes. Ojalá que haya precaución para los próximos partidos y esto no vuelva a suceder porque es un desastre”.