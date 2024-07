Ana Gabriela Guevara revela cuánto ganaría el atleta mexicano que suba al podio en París 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A poco más de dos semanas para que se pongan en marcha los Juegos Olímpicos 2024, la delegación mexicana estará conformada por más de 98 atletas que buscarán la gloria deportiva y escribir su nombre con letras de bronce, plata y oro en París.

A tan solo horas de que los maletas alisten sus pertenencias y se concentren en tierras francesas, la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara volvió a ser tendencia, pero afortunadamente ahora no fuera para mal, sino todo lo contrario, pues la exvelocista reveló la cantidad de dinero que se llevaría el deportista que logre subir al podio en la justa de verano más importante.

“Recibí una comunicación de la oficina del presidente solicitando el número exacto del registro de atletas. Se tiene una bolsa de 30 millones de pesos, que siempre están en resguardo, pensando en el número de que si son oro, plata o bronce“, comentó en una entrevista para medios, en donde además dio a conocer que al atleta que consiga la presea dorada se llevará un incentivo de tres millones de pesos; para la plata se entregarán dos millones y el bronce un millón, todo independiente de la cantidad económica que reciban por participar en los Olímpicos.

Serían tres, dos y un millón de pesos, para oro, playa y bronce, respectivamente. Ha sido un detalle del presidente que ha dado estímulo a los participantes y no sólo a los medallistas, también a los participantes… en los siguientes días se estará definiendo cuál será la cantidad exacta”.

A su vez, la sonorense declaró que este viernes 12 de julio se reunirá con la directora del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, con el objetivo de arreglar la situación que existe por el supuesto hospedaje que no pago el organismo federal. "Nos vamos a reunir y pues creo llegar a un acuerdo en función de lo que importa en este momento para el país y que es la tarea para la cual hemos trabajado durante muchos años, que es la de los deportistas y que ellos estén en tranquilidad y que esto no perturbe su papel en los Juegos Olímpicos”, sentenció.

Por otra parte, Guevara también declaró que no tiene la cantidad exacta de personas que integrarán la delegación mexicana, pero espera tener esa cifra en los próximos días. "Hoy en día no tengo una cantidad, apenas tuve comunicación del presidente solicitando el número total de deportistas y en los siguientes días se estará definiendo cuál será la cantidad".

