El cajemense Santiago 'Somer' Domínguez chocará ante el clasificado mundial 'Lex' Rocha

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde hace poco más de 10 años, cada mañana, Santiago Domínguez sale a correr, cuida su alimentación y entrena durante horas en un gimnasio, con la finalidad de cumplir su sueño, y ese es el de ser campeón mundial de boxeo.

El cajemense se encuentra muy cerca de cumplir esa meta, pues este próximo 19 de julio chocará ante el clasificado mundial Alexis Rocha en el Fantasy Springs Resort, de Indio California. El combate es hasta el momento, el más importante del sonorense en su carrera, ya que una victoria ante el ‘Lex’ lo pondría como en el radar de los retadores al título en la división de peso welter.

Aunque a diferencia de su rival, el ‘Somer’ todavía no conoce la derrota como profesional, entiende que estará ‘sentado en un barril de pólvora’ ya que Rocha es un pugilista peligroso.

Alexis Rocha es un gran peleador; he seguido su carrera y es muy respetado. Sin embargo, en la noche de la pelea, encontrará un boxeador que viene a ganar. Será una gran pelea, nuestros estilos realmente chocarán. Este combate terminará en un nocaut”, comentó el nacido en Ciudad Obregón para Notifight.

El estadounidense y rival de Domínguez tiene a su favor que ya es boxeador titular en las 147 libras y además ha enfrentado a peleadores de la talla de Giovani Santillan, Anthony Young y Rashidi Ellis.

“Ya he demostrado que soy capaz de remontar después de una derrota. Mis pérdidas no me definen. Lo que me define es la forma en que respondo a las pérdidas. Esta próxima pelea es otra prueba para hacer realidad mi sueño de convertirme en campeón mundial”, declaró Rocha.

Por otra parte, el presente le favorece al sonorense, ya que será la tercera pelea dentro de una cartelera oficial de Golden Boy Promotions y no solo eso, también es la primera como estelar, por lo que una vez que suba al ring el próximo viernes, Santiago se convertirá en el primer cajemense que encabeza una velada de DAZN.

El 'Somer' arriba del ring ante Sánchez

El sonorense en su más reciente presentación se impuso por decisión ante José Luis Sánchez, el pasado 30 de marzo en el YouTube Theater, Inglewood, en una cartelera en donde Gilberto 'Zurdo' Ramírez hizo historia al conseguir el título de peso crucero, y ser el primer mexicano que ostenta un fajín mundial en esa división.

Fuente: Tribuna.