Estados Unidos tiene un buen inicio, en su largo camino al oro en París 2024

Las Vegas, Estados Unidos.- Stephen Curry tomó el balón, condujo hacia la canasta, recibió una falta y terminó en el suelo después de recibir el contacto.

Entonces, se dio cuenta de que estaba cerca de los fotógrafos en la cancha. Así que decidió volverse viral. Curry posó durante unos segundos, con una mano en la cadera y la otra en el costado de la cabeza, mientras miraba a las cámaras con los ojos muy abiertos, antes de ponerse de pie.

El showman dio un espectáculo en su debut con el equipo olímpico de baloncesto de Estados Unidos, anotando 12 puntos en 19 minutos y ayudando a los estadounidenses a vencer a Canadá 86-72 en su primer partido de exhibición el miércoles por la noche.

"Simplemente estoy divirtiéndome", dijo Curry. "Llegué a la canasta y me deslicé. Estaba tratando de levantarme, pero me quedé atascado, así que solo quería posar y darme un segundo. Sabes que me gusta divertirme y disfrutar, y no me llevó mucho tiempo encontrar una oportunidad esta noche", señaló.

Esa noche, había muchas cosas que gustar -y para ser justos, muchas cosas que no gustaron- para los estadounidenses en su primera puesta a punto para los Juegos Olímpicos de París.

Primero, ganaron. Los 10 jugadores disponibles contribuyeron; todos tuvieron entre 17 y 21 minutos, excepto Joel Embiid, quien se limitó a 12 solo por problemas de faltas.

También hubo momentos destacados, las redes sociales se volvieron locas por la pose de Curry y un bloqueo de persecución de LeBron James que condujo a un triple de Devin Booker, y hubo muchos errores que se pueden limpiar rápidamente.

"Necesitábamos establecer un tono de cómo queremos jugar", dijo el entrenador de Estados Unidos, Steve Kerr. "Y creo que lo logramos".

Y ahora, comienza el verdadero trabajo.

El equipo vuela a Abu Dhabi este jueves, la próxima parada de la gira preolímpica, para unos días de prácticas y dos exhibiciones más.

Kawhi Leonard no estará en el vuelo; los estadounidenses decidieron que no era lo mejor para él intentar jugar este verano, por lo que lo reemplazaron con Derrick White, quien estará en camino en unos días.

Todo eso sucedió el martes por la noche, ya que USA Basketball también celebraba su 50 aniversario con una gala, y el presidente Barack Obama fue uno de los oradores, contándole al equipo lo que significa representar al país en el escenario olímpico.

"Siempre es un placer cuando puedes hablar con una de las mejores personas que este mundo haya visto, en mi opinión", dijo James. "Su visión, su mentalidad, sus palabras siempre resuenan, en más de un sentido. Poder sentarme con un expresidente, un amigo mío al que realmente llamo un querido amigo, es bastante impresionante".

Obama estuvo allí el miércoles por la noche, una de las más de 20.000 personas que se congregaron en el estadio de Las Vegas para presenciar un partido de práctica glorificado. Fue la mayor multitud para un juego en la historia del estadio, dijo USA Basketball. Había "U-S-A! ¡U-S-A!", había medallistas de oro anteriores en la multitud, entrenadores ganadores de medallas de oro como Mike Krzyzewski sentados junto a la cancha.

Como dijo Kerr, la noche marcó la pauta. Y ahora los estadounidenses abandonan Estados Unidos por un mes, en busca de un quinto oro consecutivo.

"Este siempre es un formato divertido cuando reúnes a esta colección de muchachos", dijo Curry. "Es una prueba y un desafío tratar de descubrir la química, el flujo y el ritmo".

Hasta ahora, bien.

