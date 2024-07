Javier Aguirre llegaría a la Selección Mexicana; Sería el 'adiós' de Jaime Lozano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda que Javier Aguirre ya es catalogado como el salvador de México, así lo hizo para el Mundial de Corea-Japón de 2002 y lo mismo para el Mundial de 2010 en Sudáfrica. Ahora el llamado ‘Vasco’ podría unir su camino de nueva cuenta con la Selección Nacional para enderezar el barco que está a punto de hundirse por Jaime el ‘Jimmy’ Lozano. De acuerdo con información de Fox Sports, está tan solo a unos detalles de concretar este relevo.

De acuerdo con la cadena deportiva, Javier Aguirre habría accedido a hacer el nuevo Director Técnico del Tricolor, aunque es algo que ya se tenía previsto desde hace varios. Fue el periodista Daniel Cevallos quien dio tuvo acceso a los detalles con respecto al futuro del posible nuevo entrenador nacional, lo cual significaría la despedida de Jaime Lozano después de solamente un año en el banquillo.

Asimismo, el comunicador explicó que el movimiento se tenía planeado antes de la Copa América, se detalló que el plan original era conservar a Jaime Lozano como entrenador, pero incluirían a Javier Aguirre como una figura de consejero. Pero los pobres resultados del actual técnico y la insistencia de Juan Carlos Rodríguez por traer al vasco dejaron en la mesa la posibilidad de un relevo en el banquillo.

Javier Aguirre podría llegar a la Selección Mexicana, foto: especial

La llegada del mexicano Supondría también la salida de Duilio Davino como director de selecciones nacionales. Además, el periodista de Fox Sports aseguró que al Vasco Aguirre solamente le falta firmar para convertirse en la nueva esperanza de México de cara al mundial de 2026, por lo cual se cortaría de tajo el proceso de Jaime Lozano. Incluso consideró a Javier Aguirre como el mejor Técnico mexicano de la historia y que es de toda la confianza de los altos mandos de la Federación Mexicana de Fútbol, por lo que sería prácticamente un hecho su llegada.

Asimismo, adelantó que la Federación Mexicana de Fútbol no pagaría un finiquito a Jaime Lozano. Señaló que esperan a que termine formalmente la Copa América después de la final de este domingo para darle las gracias al actual técnico y explicó que no le darían el pago del finiquito debido a que no cumplió los resultados establecidos en su contrato. De esta manera se viene una nueva era de Javier Aguirre a la selección mexicana de fútbol.

Fuente: Tribuna