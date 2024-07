España vs Inglaterra EN VIVO: Minuto a minuto de la final de la Eurocopa 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- España e Inglaterra se encuentran en la final de la Eurocopa 2024 desde el estadio Olímpico de Berlín, por lo que definirán al nuevo rey de Europa a nivel selecciones. Ambas escuadras están plagadas de estrellas que estarán en la capital bávara este domingo 14 de julio, entre las que destacan los nombres del español, Lamine Yamal, y el inglés, Jude Bellingham, quienes se han consolidado como dos de los mejores jugadores del certamen europeo.

En ese sentido, Lamine Yamal se ha convertido en la estrella del torneo, su técnico, Luis de la Fuente se rindió al nivel que ha mostrado el surgido del Barcelona, "Hemos visto una genialidad de un genio. Hay que cuidarlo. Debe seguir trabajando y teniendo los pies en el suelo. Tenemos mucha suerte de que sea española y de que lo vamos a disfrutar muchos años", señaló en conferencia de prensa.

España vs Inglaterra Minuto a minuto, foto: especial

Por su parte, Inglaterra tiene a Jude Bellingham, quien es la esperanza del país. Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, habló sobre la calidad del actual futbolista del Real Madrid y dejó claro que no permitirá que su plantilla comience a depender de lo que haga el mediocampista en el campo. "A lo largo de los años hemos tenido buenos jugadores y los tenemos ahora. El éxito del equipo no dependerá solo de Jude. No todo puede descansar sobre sus hombros. Todo el mundo tiene que contribuir", comentó.

Alineaciones

España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabián, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Morata y Williams

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane