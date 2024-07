Confirman la identidad del corredor que murió en el Medio Maratón de la Ciudad de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado domingo, 14 de julio del presente año, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte) celebró la edición XVII del Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA, en el que según algunos informes se esperaba que participaran alrededor de 30 mil personas. La vía de salida era en la Avenida Paseo de la Reforma, enfrente de la conocida Torre del Caballito; sin embargo, lo que inició como una celebración a la actividad física terminó por convertirse en tragedia.

Luego de la carrera trascendió la noticia de que uno de los participantes perdió la vida, aunque en un inicio no se indicó el nombre del ahora occiso, puesto según declaraciones del Instituto del Deporte, esta persona no contaba con un “Número de corredor o algún otro indicativo que hiciera referencia a su inscripción en la carrera atlética” y no fue sino hasta la mañana de este lunes, 15 de julio, cuando se supo que la persona que perdió la vida era el corredor Juan Stenner Escalante.

Juan Stenner fallece en Medio Maratón de la CDMX

Según algunos reportes, el atleta era originario del estado de Durango y se encargó de representar a México en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el año 2011. Stenner tenía la edad de 32 años, por lo que su muerte causó gran impacto debido a que era considerado bastante joven. Por otro lado, algunas personas comenzaron a lamentar la muerte del corredor a través de las redes sociales, mismas que corroboraron su fallecimiento, puesto hasta el momento en el que comenzaron a surgir las publicaciones aún no se había confirmado la identidad de la víctima.

Hasta el momento se desconoce cuál fue la causa de muerte de Stenner, por lo que es posible que, conforme avancen los días trasciendan mayores datos al respecto. Lo que sí se sabe y fue confirmado directamente por el Instituto del Deporte es que el atleta se desmayó de manera repentina, por lo que personal de la Cruz Roja tuvo que intervenir para brindar los protocolos de rescate, al no lograrlo tuvieron que llevarlo hasta el Hospital Rubén Leñero; pero no logró llegar con vida.

Para la noche del pasado domingo, 14 de julio, los amigos y familiares de Stenner ya se encontraban velándolo en la carretera México-Toluca 5210, en la colonia El Yaqui, en la alcaldía Cuajimalpa, incluso en redes sociales se puede observar una fotografía del atleta emitida por la funeraria, en la que se lee una pequeña leyenda: “Siempre en nuestros corazones”; se estima que fue enterrado durante la mañana de hoy, lunes, 15 de julio.

