Durán, Muñoz y Paredes; los mexicanos que se intentarán robar el show en el All Star Game 2024

Texas, Estados Unidos.- México vive uno de sus mejores momentos en beisbol, y la tarde de hoy quedará demostrado, pues serán tres los aztecas que participarán en el Juego de las Estrellas 2024, evento que reúne a los mejores peloteros de la MLB.

El hermosillense Isaac Paredes, el sinaloense Andrés Muñoz y el nacido en Estados Unidos, pero de ascendencia mexicana Jared Durán, son los tricolores que invadirán la tarde de hoy el Arlington, Texas.

‘Power Mexicano’

El primer jugador nacido en México que recibió la invitación de participar en el All Star Game de las Grandes Ligas, fue el sonorense Isaac Paredes, quien también figuró en la lista de candidatos a iniciar el evento como titular, pero no pudo ganarse ese lugar, ya que no fue favorecido por la votación de los aficionados.

Actualmente el de la ‘H’ tiene 14 cuadrangulares y 47 carreras producidas, con un porcentaje de bateo de .266. Siendo el pelotero más encendido de los Rays de Tampa Bay, en donde también milita Randy Arozarena.

Por otra parte, el joven de Los Mochis, Andrés Muñoz fue a penas notificado tres días antes de que arranque el evento, ya que llegó para sustituir a Logan Gilbert. El ‘taponero lleva 15 rescates, 35 ‘chocolates’ y una efectividad de 1.45 en carreras limpias en la presente campaña con Mariners Seattle.

Tanto Paredes como Muñoz, estarán disputando su primer Juego de las Estrellas. El de Hermosillo lo hará tras cinco temporadas en las mayores, al igual que el 'tira lumbre'.

Paredes y Muñoz juntos para disputar el All Star Game

Además del sonorense y sinaloense, Jarren Durán, de ascendencia mexicana y que representó al Tri en el más reciente Clásico Mundial de Beisbol, en donde México se quedó con el tercer lugar.

El jugador de los Boston Red Sox también fue llamado para jugar en el All Star, ya que vive un gran presente en la temporada, batea de .277, con 10 metrallazos y 40 producidas.

Con esto, será la segunda ocasión en la historia que tres mexicanos acudan a una misma edición del Juego de Estrellas. En el pasado 2010 estuvieron Joakim Soria, Yovani Gallardo y Adrián González.

Fuente: Tribuna.