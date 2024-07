Atlas vs Santos: ¿Dónde y cuándo ver EN VIVO el partido en el Estadio Jalisco?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La jornada 3 de la Liga MX apertura 2024 continúa con el Atlas vs Santos, encuentro que se realizará en el Estadio Jalisco, se trata de dos equipos que buscan dar un buen papel en este torneo, por lo que quieren la victoria y llevarse los 3 puntos de esta jornada doble es por ello que ahora se muestran todos los detalles de este encuentro deportivo que podrá disfrutarse en vivo a través de diferentes plataformas.

Los rojinegros del Atlas buscan su primera victoria de la temporada, a pesar de que se han mantenido invictos durante las primeras 2 jornadas, solamente han logrado empates, por lo cual se encuentran en la zona media de la tabla general y su deseo es comenzar a sumar de a 3. Para clasificarse a la liguilla de manera directa. Por su parte, Santos Laguna tampoco ha visto una victoria en el torneo. Los dirigidos por Nacho Ambriz solamente tienen una unidad producto de una derrota y un empate.

Además, este duelo tiene un ingrediente muy diferente, ya que ambos equipos son hermanos, pues la multipropiedad en la Liga MX continúa y Grupo Orlegi es dueño del Atlas y de Santos laguna. El encuentro tendrá lugar la noche de este martes, es por ello que ahora se muestran todos los detalles para disfrutar en vivo del atlas versus Santos Laguna como parte de la jornada 3 del torneo apertura 2024.

Atlas vs Santos EN VIVO, foto: especial

Atlas vs Santos EN VIVO

Fecha: martes 16 de julio

Hora: 19:00 horas del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Dónde ver: VIX+

Así llegan Atlas y Santos

Atlas y Santos no han tenido un buen arranque de temporada y ahora buscan que en esta jornada doble previo a la pausa de la Liga MX por la Leagues Cup obtengan sus primeros 3 puntos. Se debe mencionar que ambas escuadras viajarán a los Estados Unidos para este torneo internacional, en el caso de los rojinegros solamente suman dos puntos, producto de 2 empates, sin embargo no han tenido un mal funcionamiento por lo que sus aficionados no están preocupados.

En el caso de Santos laguna, son uno de los equipos que no ha ganado en el torneo, han tenido solamente un empate y una derrota, en su primer partido cayeron ante Puebla, mientras que en el segundo lograron empatar ante los Pumas. De esta manera, la jornada doble concluirá este martes y buscará que uno de estos 2 equipos logre los 3 puntos.

Fuente: Tribuna