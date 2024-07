Optimismo; 'Checo' Pérez espera buenas cosas en el GP de Hungría de F1

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de las decepcionantes actuaciones en las últimas carreras, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez espera que el Gran Premio de Hungría de este fin de semana, sea una oportunidad para demostrar que sabe sobreponerse a las adversidades.

De nueva cuenta, el piloto del Red Bull está consciente de que todas las miradas de su equipo y los rivales, así como del público y la prensa están sobre él luego de sus actuaciones recientes en las que ha quedado fuera del podio, sufrido choques y hasta ha sido penalizado.

“Fue bueno tener un poco más tiempo después del GP de Gran Bretaña (donde terminó 17). A veces puede ser muy importante alejarte de la pista si bien he pasado tiempo con mi familia y he entrenado duro, también estuvo en el taller con mi equipo, en el simulador”, expuso Checo al portal racingnews365.nl

En este lapso, añade “analizamos cómo podemos mejorar esta situación actual. Siempre estamos trabajando juntos en buscar soluciones y eso es lo que hemos hecho, trabajar en equipo para superar las cosas”, señaló el mexicano.

El mexicano convive con sus fans en el Festival de la Velocidad

Pérez y su compañero de equipo Max Verstappen estuvieron en el Festival de la Velocidad de Goodwood, Inglaterra, el fin de semana pasado, donde mostraron detalles de su escudería y pudieron apreciar adelantos en el mundo del deporte motor.

“En un espacio como este Festival de Velocidad se puede ver lo especial que es Red Bull Racing. Ver nuestra historia tan claramente es un recordatorio de lo mucho que hemos logrado y de lo mucho aún nos falta por conseguir”, finalizó el tapatío.

Red Bull lo aconseja

El piloto tapatío no está contento con su desempeño en la actual temporada y si bien su auto no le ha respondido como quisiera, debe saber aguantar la presión y reconocer que su coequipero en Red Bull, Max Verstappen, es mejor.

Lo anterior lo mencionó el ingeniero en jefe de la escudería, Paul Monaghan, quien advierte que esta opinión no es una grosería hacia ‘Checo’, según el podcast Beyond the Grid citado por el portal neerlandés racingnews365.

'Checo' sabe que Max es superior a él en la pista

“No quiero ser grosero con ‘Checo’, pero creo que Max ex un poco más rápido en general. No creo que esta sea una declaración polémica aunque él (Pérez), podría enojarse conmigo”.

Monaghan no duda que el piloto mexicano esté consciente de toda la situación y actúe como profesional dejando ver su talento y también aprovechando la oportunidad que tiene en estos momentos de aprender de las situaciones difíciles y por supuesto, de quienes tienen mucho que aportar como Verstappen.

“(Necesitas un enfoque diferente) solo si (tu compañero) te ayuda a sacar lo mejor de ti. Hablo a nombre de los pilotos. Si te comparas constantemente con tu compañero de equipo y no sacas los mejor de ti entonces Max y Fernando Alonso luchan incansablemente cada día por alcanzar la perfección, cada sesión y cada vuelta, si pierden una sesión vuelven a hacerlo. Un mal día existe pero nunca lo admiten, si estás preparado para ello y puede afrontarlo, entonces todo estará bien”, aseveró.

Fuente: Tribuna