América ¿afectado por el arbitraje? André Jardine se queja por resultado ante Tigres

Ciudad de México.- Parece que la Liga MX estuvo en un mundo paralelo este miércoles, ya que el América se quejó del arbitraje en su partido contra Tigres, que se jugó en el estadio universitario de la Autónoma de Nuevo León. En ese sentido, el técnico azulcrema acusó al silbante Fernando Guerrero de no utilizar el mismo criterio para ambas escuadras, por lo que terminó definiendo el resultado en la sultana del norte.

En esta ocasión le tocó al club América er el afectado por el arbitraje, así lo señaló André Jardine, su director técnico, quien no dudó en criticar el trabajo del árbitro Fernando Guerrero en el encuentro disputado contra los Tigres. A consideración del brasileño, la labor del silbante influyó para la victoria de los felinos. Lo anterior debido a una serie de decisiones que, a su juicio, perjudicaron a sus dirigidos y favorecieron al cuadro felino.

“No me gusta hablar del arbitraje, sobre todo cuando pierdes, pero no me gustó el arbitraje. Lo demostré en el partido. El criterio no era el mismo. La falta, que no es falta, acaba infelizmente decidiendo el partido”, acusó el estratega.