Los trajes de baño en París 2024, prometen una batalla dentro y fuera del agua

Ciudad de México.- En el centro de diseño de Speedo en Londres, Inglaterra, el icónico LZR Racer, el traje de baño que usó Michael Phelps mientras ganaba ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, todavía es venerado.

Michael Phelps supo sacar provecho a su traje de baño

Sirve como recordatorio de hasta qué punto un traje puede impulsar a un nadador a alcanzar mayores alturas.

“En muchos sentidos, esa fue la época dorada”, dijo Coora Lavezzo, directora de innovación en el Aqualab de Speedo en Londres.

“Tenemos esos trajes en el piso de arriba y, aunque no estuve allí en ese momento, me fascinan y me fascina cómo podemos recuperar un poco de esa antigua gloria”.

En la actualidad, las reglas existentes son un obstáculo mucho mayor para los diseñadores de trajes de baño, resultado de un verano salvaje hace 15 años en el que las prendas de goma estaban de moda, lo que llevó a que se establecieran 43 récords mundiales en los campeonatos de Roma.

A partir de entonces, el organismo rector internacional, ahora conocido como World Aquatics, decidió que los trajes de poliuretano, muchos de los cuales cubren casi todo el cuerpo, eran una burla al deporte.

Por lo tanto, la organización impuso apresuradamente nuevas reglas estrictas que exigen telas textiles y limitan la cantidad de cobertura corporal desde la cadera hasta justo por encima de las rodillas para los hombres, mientras que la indumentaria de competición para las mujeres no puede extenderse más allá de los hombros ni cubrir el cuello.

Los nuevos diseños tienen ciertas especificaciones

Para entrenadores como Bob Bowman, que trabajó con Phelps durante toda su carrera y estuvo presente en Roma en un espectáculo de velocidad que rayaba en una farsa, las reglas están bien tal como están.

“Todos estamos en igualdad de condiciones”, afirmó. “Seguimos batiendo récords mundiales con estos trajes. El deporte está avanzando”.

El dinero nada fuerte

Pero los grandes diseñadores de trajes de baño como Speedo, TYR y Arena están presionando para que se liberalicen las directrices.

Invierten millones de dólares en este deporte y les encantaría que se les permitiera crear nuevos diseños revolucionarios que conduzcan a un rendimiento enormemente mejorado. Pero, tal como están las cosas ahora, tienen las manos atadas. Los tiempos más rápidos se producen en incrementos minúsculos.

Los trajes siguen siendo un elemento importante para el rendimiento de cualquier nadador, pero su impacto no se parece en nada al de la era del caucho.

“Creo que gran parte de nuestro deporte es puramente mental”, afirmó el atleta olímpico estadounidense Hunter Armstrong. “Se trata simplemente de sentirse bien en el agua”.

Los fabricantes están desesperados por hacer más.

“Cuando se produjo el rechazo después de los campeonatos mundiales en Roma, (World Aquatics) se puso nervioso y dijo que necesitaban reglas rápidamente, que tenían que hacer algo”, dijo Greg Steyger, el jefe de innovación y diseño de Arena, con sede en Italia.

“Desafortunadamente, se hizo con tanta prisa que esas reglas no son las correctas, sin duda. Pero se han apegado a ellas, las han defendido, han hecho todo lo posible para mantenerlas”.

Rachel Ripley, directora de comercialización de TYR, dijo que su empresa está presionando constantemente para que se alivien las restricciones.

“Ha sido un statu quo durante 15 años”, dijo. “Realmente no ha habido mucha presión ni cambios. Es algo de lo que creo que hablamos constantemente, pero se necesita algo más que los fabricantes para que ese cambio ocurra”.

Incluso con las reglas actuales, los fabricantes de trajes de baño dicen que aún son capaces de presentar creaciones innovadoras que pueden marcar una diferencia crucial en un deporte en el que las carreras a menudo se deciden por meras centésimas de segundo.

Los nuevos diseños buscan ayudar a los nadadores

Inivación

Para Speedo, los nuevos trajes Fastskin LZR Intent y LZR Valor fueron desarrollados a través de una asociación con Lamoral, una empresa más conocida por los recubrimientos protectores que se utilizan para extender la vida útil de los satélites en el espacio exterior.

Luego está el traje Venzo de TYR, que está hecho con un hilo sin fricción que evolucionó a partir de usos militares, más notablemente en los calcetines que usan los soldados de infantería que marchan mucho.

Para no quedarse atrás, Arena ha presentado el POWERSKIN Primo, que promociona como el "primer traje tensoelástico del mundo", fabricado con un tejido registrado conocido como Hyperforce que supuestamente proporciona la máxima cantidad de compresión corporal (un elemento clave en la flotabilidad), pero mucha más flexibilidad que los diseños anteriores.

“Estamos hablando de una diferencia de quizás el 1 por ciento en una carrera”, dijo el medallista de oro olímpico Ryan Murphy, el mejor nadador de espalda masculino de Estados Unidos y un atleta con el aval de Speedo desde hace mucho tiempo.

“Cualquier cosa pequeña que podamos hacer para mejorar los tiempos, mejorar la posición del cuerpo en el agua, ayudar a la técnica, eso es lo que realmente buscamos”.

Buscan ventajas

La mayoría de los nadadores parecen contentos con la situación, aunque todos buscan formas de ir un poco más rápido para ganar esa pequeña ventaja extra.

“La innovación debería estar en otras áreas, como quizás en los puntos de salida”, dijo el nadador italiano Nicolò Martinenghi.

La sueca Sarah Sjostrom ciertamente no tuvo quejas sobre los trajes de poliuretano permitidos en 2009, que usó mientras ganaba los 100 metros mariposa con un tiempo récord mundial unas semanas antes de su cumpleaños número 16.

Pero también recuerda el lado negativo.

“En aquel entonces, lo que más me estresaba a mí y a otros nadadores era ponerme el traje”, afirma Sjostrom. “Hoy en día es mucho más fácil ponérselo, pero aún así ofrecen una buena compresión, lo que es muy importante para sentirse bien en el agua”.

Dijo que las pautas actuales también mantienen los precios más asequibles para una gama más amplia de nadadores, aunque un traje de baño femenino de alta tecnología todavía puede costar alrededor de 650 dólares.

“Es bueno porque los niños pequeños pueden conseguir el mismo tipo de traje que yo uso para competir”, dijo Sjostrom. “Está al alcance de todos”.

Respaldo dorado

Independientemente de las reglas, no es exagerado decir que un año olímpico es tan importante para los fabricantes como para sus nadadores.

Cada vez que alguien que viste su marca toca el muro primero en París, ayuda a que se muevan los trajes a nivel popular. Sin duda, no hay mejor respaldo para un producto que una medalla de oro.

Incluso hay algunas conversaciones basura de buen humor entre las marcas.

"Puedo decir con bastante seguridad que hemos estado innovando a lo largo de los años mucho antes que Speedo y TYR", dijo Steyger. "Speedo siempre ha sido extremadamente bueno en marketing", agregó con una sonrisa.

Si bien Speedo ha dominado durante mucho tiempo las guerras de los trajes de baño, especialmente en el lucrativo mercado estadounidense, las otras empresas están buscando crear su propio nicho.

“Los Juegos Olímpicos involucran a todo el mundo”, dijo Mark Pinger, un ex medallista olímpico alemán que ahora se desempeña como gerente general de Arena en Estados Unidos. “Para nosotros, es una gran oportunidad para que personas que quizás no sepan quiénes somos, especialmente en Estados Unidos, tomen nota de la marca”.

Será interesante ver hacia dónde van las cosas en el diseño de trajes de baño después de los Juegos Olímpicos de París .

Aunque parece poco probable que se produzcan grandes cambios, las empresas seguirán presionando para conseguir un mayor margen de maniobra. Una de las ideas es permitir que los trajes de hombre cubran la piel de la misma manera que los de mujer y, por lo tanto, que el logotipo de la empresa tenga un lugar más destacado en el pecho en lugar de en el muslo.

“Creo que no pueden hacer mucho más”, dijo Bowman. “Si quisieran más cobertura con el mismo tejido, bueno, eso podría ser una opción”.

Pero, añadió rápidamente el entrenador, "no podemos volver a usar trajes de goma como antes".

