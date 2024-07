¿Qué pasó con Azul Almazán, la clavadista que fue víctima de abuso e inspiró 'La Caída'?

Ciudad de México. - En 2022, la película La Caída impactó profundamente a los cinéfilos y usuarios de Prime Video, narrando una desgarradora historia basada en la vida de Azul Almazán, una exclavadista mexicana que denunció los abusos de su entrenador durante su juventud. La actriz Karla Souza se encargó de dar vida a esta adaptación, reflejando las tragedias reales que Almazán vivió.

Almazán, una prominente clavadista, hizo públicas sus denuncias contra su entrenador, Francisco Rueda, acusándolo de acoso y abusos sexuales cuando ella era menor de edad. De acuerdo con Almazán, Rueda le daba masajes después de los entrenamientos, veía pornografía frente a ella y la recibía sin ropa en su cuarto, cubriéndose solo con una sábana. La relación entre ellos, inicialmente vista como una guía y apoyo, se tornó poco a poco en una pesadilla.

Era mi luz, mi esperanza, mi amigo, mi papá, yo vivía con él mucho más tiempo. Yo no vivía en mi casa, yo vivía con él, lo admiraba, lo adoraba, aparte él me mostró el sueño, me lo hizo palpable y me hizo creer que yo podría alcanzarlo”, comentó Almazán en una entrevista.