Isaac Paredes despierta interés de grandes equipos de la MLB ¿Se va de los Rays?

Florida, Estados Unidos.- Durante la actual temporada de Grandes Ligas, son pocos los peloteros mexicanos que están teniendo participación, pero si hay un nombre que está dando de que hablar, es sin duda alguna el sonorense Isaac Paredes, que gracias a su gran presente pudo representar al país en el Juego de las Estrellas 2024.

El equipo donde milita el de la 'H', los Rays de Tampa Bay pasan por un bache de resultados, finalizando la primera vuelta de la MLB en el penúltimo lugar de la Conferencia Este de la Liga Americana, aunque todavía faltan muchos compromisos por cumplir, la poca posibilidad que tiene el conjunto de Florida de avanzar a los playoffs, ha hecho que la escuadra piense en vender a algunas de sus estrellas, siendo Isaac Paredes uno de los candidatos más fuertes para llegar a nuevos horizontes.

Según el reconocido periodista Jon Morosi, de los Estados Unidos, el sonorense y también el cubanomexicano Randy Arozarena, están en la mira de importantes organizaciones de las Grandes Ligas, como lo son Toronto Blue Jays, los Seattle Mariners, los New York Yankees y los Los Ángeles Dodgers.

Isaac Paredes batea para .263/.365/.464, con 15 jonrones y 50 carreras impulsadas, siendo el jugador con mejores números que tienen los Rays en la presente temporada. Además cubrir la tercera base sin ningún problema, también el mexicano puede jugar en la segunda e incluso la primera base, convirtiéndose en una opción valiosa para las escuadras que buscan fortalecer su alineación defensiva y ofensiva.

Sé que en cualquier momento puede venir el cambio, pero la verdad, cómo es algo que yo no controlo, trato de no pensar en eso”, dijo Paredes previo a su participación en el Juego de las Estrellas.

Los equipos de Grandes Ligas tienen hasta el 30 de julio para cerrar una transacción, por lo que las próximas semanas serán claves para el pelotero nacido en Hermosillo, Sonora. "Si me toca salir, pues con muchas ganas de ir a aportar a otro, pero agradecido con Tampa Bay, y si me quedo también bien contento de buscar seguir ayudando al equipo que me dio la confianza para jugar a diario en Grandes Ligas”, comentó Paredes.

El gran 2024 que tiene el de la 'H' también se reflejó en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, ya que fue una de las piezas más importantes que tuvo el conjunto de los Naranjeros de Hermosillo, para que se proclamaran campeones del circuito invernal de México.

Fuente: Tribuna.