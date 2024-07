Un chasquido puede llevar al éxito o el fracaso en los Juegos Olímpicos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fracciones de segundo o un pequeño paso en falso durante los Juegos Olímpicos pueden alterar la carrera, el legado y el potencial de ingresos de los atletas. Conoce cómo se preparan para evitar esas decepciones y el impacto de esos finales que les cambiaron la vida.

Mike Conley pasó la mayor parte de la década de 1980 clasificado entre los mejores saltadores triples del mundo. Así que, de cara a las pruebas olímpicas de Estados Unidos en 1988, se pensó muy poco en la idea de que no terminaría entre los tres primeros y haría el viaje a Seúl.

En un deporte incrustado en un mundo olímpico donde las medallas de oro se pueden ganar y las carreras se pueden hacer por la más minúscula de las fracciones, de segundos, pulgadas o centímetros, lo que derribó las esperanzas de Conley no tenía nada que ver con una cinta métrica.

Fue un par de pantalones cortos holgados, como nunca antes había usado en una competencia de atletismo, lo que lo convenció. Conley recuerda repeticiones de video que mostraban que la brisa que levantaban las solapas ventiladas en los lados de sus pantalones cortos creaba una marca apenas perceptible en la arena casi un pie detrás de donde aterrizó.

Conley aprendió de su error y después triunfó

Los oficiales midieron el salto de Conley desde la marca que hicieron los cortos. Le costó unos centímetros preciosos y terminó cuarto, a un puesto de los Juegos Olímpicos.

“Devastador”, lo calificó el padre del escolta de los Timberwolves, Mike Conley Jr., ahora de 61 años. “No estaba saltando mal. Estaba en un buen lugar entonces. Tomé todas las decisiones físicas correctas. Pero cometí algunos errores mentales tontos”.

La historia de Conley sirve como uno de los cientos de ejemplos de cómo los detalles más minuciosos pueden cambiar no solo el resultado de una sola carrera o competencia, sino que también pueden tener un gran impacto en las vidas de los atletas cuyos momentos decisivos, su oportunidad de una caja de Wheaties o un respaldo de seis cifras, ocurren solo una vez cada cuatro años, o a veces solo una vez en la vida.

Cita con la historia

A lo largo de 17 días en París este verano, las fracciones, a menudo ganadas o perdidas debido a los detalles más pequeños que a menudo solo los atletas y sus entrenadores pueden notar, marcarán la diferencia entre el primero, el segundo, el tercero o ninguna medalla.

El cuento de Conley tenía un final de cuento. Motivado por el estrepitoso fracaso, por no hablar de la medalla de plata en los Juegos de 1984, donde llegó como favorito, remontó en 1992 y ganó el oro olímpico en Barcelona.

“Siempre digo que la experiencia se gana con un mal juicio”, dijo Conley, quien ahora se desempeña como presidente de alto rendimiento de USA Track and Field. “Y en el 92, lo junté todo y gané el oro”.

Desamore, signos de dólar

No todo el mundo tiene esa segunda oportunidad. Los que lo hacen pasan años revisando lo que sucedió y reelaborando su entrenamiento y mentalidad para asegurarse de que la fracción no los vuelva a vencer.

La remera Michelle Sechser terminó quinta con Molly Reckford en los Juegos de Tokio en 2021 en una carrera en la que los cinco primeros puestos quedaron separados por menos de un segundo. Sechser dice que usa esa derrota agonizante como combustible para un viaje olímpico de regreso este año.

“Visualizo ese momento”, dijo, volviendo a contar la historia con lágrimas en los ojos. “Incluso decirlo ahora me hace atragantar pensar en cómo sería ese momento en el podio. Y es suficiente para sacarme adelante”.

Sechser perdió una medalla por un suspiro

La mayoría de los atletas olímpicos saben a qué se están inscribiendo cuando se comprometen a una vida en la que su deporte está en el centro de atención una vez cada cuatro años.

Ciertamente, todos esos velocistas, remeros y ciclistas de BMX siguen trabajando duro en los años no olímpicos, con campeonatos mundiales y nacionales y paradas regulares en los circuitos de sus deportes individuales que los mantienen en muy buena forma. Pero solo hay unos Juegos Olímpicos, y ellos lo saben.

“Hay mucho dinero en juego cuando compites en unos Juegos Olímpicos”, dijo Nevin Harrison, medallista de oro en canoa hace tres años en Tokio. “Si quedo primero contra cuarto en esta carrera, que es cuestión de punto 3 segundos, eso determina en qué apartamento vivo el próximo año.

“Es una presión adicional”, dijo. “No es sólo: 'Oh, la gente va a estar realmente emocionada en lugar de decepcionada'. Es más como: '¿Pago mis cuentas o no?'”.

La saltadora de longitud Tara Davis-Woodhall, que llega a los Juegos Olímpicos invicta en siete encuentros este año, dice: “Soy una persona orientada a objetivos, lo cual es genial, pero al mismo tiempo, es casi un poco degradante para nosotras. Donde es, como, un centímetro. Como, ¿qué podría haber hecho para conseguir ese centímetro? Podría haber estado comiendo bien, podría haber sido durmiendo bien, podría haber sido nada. No lo sé”.

En 2008, el gimnasta estadounidense Jonathan Horton realizó lo que llamó la mejor rutina de barra alta de su vida en las finales de los Juegos Olímpicos. Esto le valió una medalla de plata en una derrota tan cerrada por .025 puntos ante Zou Kai de China. Un pequeño paso en el desmontaje marcó la diferencia entre el primero y el segundo.

Está en paz con el resultado, pero es consciente de lo que le costó ese pequeño paso.

“Ese .025 fue la diferencia entre un cheque de pago de siete cifras para mí, que escuché de la gente que es lo que podría haber obtenido por un acuerdo de patrocinio masivo con una medalla de oro”, dijo Horton, quien tiene 38 años y trabaja en ventas de seguros en Texas.

Una centésima

El parpadeo tarda un promedio de 0.1 segundos, una décima de segundo.

Dos de las carreras más importantes de la vida del velocista de 100 metros Justin Gatlin se decidieron por 0.01 segundos, una centésima de segundo.

La colorida y a veces controvertida carrera del velocista estadounidense despegó en 2004, antes de que Usain Bolt fuera un nombre familiar, gracias a una victoria por 0.01 segundos sobre el portugués Francis Obikwelu en los Juegos Olímpicos de Atenas.

En las repeticiones de la carrera, se puede ver a Gatlin levantando los puños en perfecta forma, antes de comenzar a inclinarse hacia adelante en los últimos escalones, su pecho rompiendo el plano de la línea de meta en el carril 3 justo esa fracción de segundo antes de que Obikwelu cruce en el carril 5. Gatlin corrió los 100 metros en 9.85 segundos.

“Para mí, fue un evento que me cambió la vida”, dijo Gatlin, ahora de 42 años, quien estimó que la medalla de oro le hizo ganar varios millones de dólares más que si hubiera terminado en segundo lugar. “A medida que entrenas, te preparas y elaboras estrategias, tienes que asegurarte de que te das cuenta de que estas centésimas de segundo, algo que es más rápido que un chasquido de dedos, realmente pueden cambiar la trayectoria de tu carrera y también tu legado”.

Más de una década después, en 2015, Gatlin estaba más cerca del final de su carrera y Bolt era seis veces medallista de oro olímpico cuando se enfrentaron en campeonatos mundiales en una carrera que dictaría la conversación previa a los Juegos Olímpicos del año siguiente.

Gatlin había encadenado una serie de 100 sub-9.8 de cara a los campeonatos en el Nido de Pájaro en Beijing. Bolt había estado enfermo de lesiones. Gatlin, tal vez por primera vez desde que Bolt irrumpió en escena, sintió que era uno de los favoritos.

Gatlin lideró a mitad de esa carrera. (Eso no fue tan inusual contra Bolt, quien tuvo un comienzo lento). Pero con la línea de meta a unos 20 metros de distancia, las zancadas del estadounidense se volvieron irregulares. Comenzó a inclinarse hacia adelante, y cuando llegó a la línea de meta, estaba desequilibrado, sus brazos se agitaban, mientras que Bolt todavía estaba en perfecta forma, cruzando la línea de meta. El resultado: Bolt 9.79 segundos, Gatlin 9.80.

Gatlin aprendió de su derrota ante Bolt

La mayoría de los expertos lo vieron como una carrera brillante de Bolt. Gatlin lloró en el coche todo el camino de vuelta a su hotel, seguro de que lo había delatado.

La diferencia en esa carrera, dijo: “Fue el hecho de que no me concentré en mi carrera, me concentré en competir con él”.

Lecciones aprendidas

Conley nunca volvió a usar esos pantalones cortos holgados. Antes de uno de sus saltos críticos en los Juegos de Barcelona en 1992, se paró cerca del comienzo de la pasarela con lágrimas corriendo por su rostro.

Fue la culminación de ocho años de decepción y la oportunidad que tuvo de rectificar todo ello.

“Lloré y me dije a mí mismo: 'Estoy a punto de ganar los Juegos Olímpicos'”, dijo Conley. “Me eligieron para ganar un oro en el 84, me eligieron para ganarlo en el 88 y ahora estamos en el 92”, dijo. “Entrené todos los días, los 365 días del año para este momento, y tuve que hacerlo durante ocho años para llegar allí. Hubo mucha acumulación para eso”.

Gatlin también cerró su carrera con una nota alta. Dos años después de esa desgarradora derrota ante Bolt en el campeonato mundial, que lo llevó a una derrota de 0.08 segundos en los Juegos Olímpicos de Río, Gatlin dio la sorpresa en lo que resultó ser la última carrera de 100 metros de Bolt, en el mundial de Londres.

Bolt terminó tercero esa noche y Gatlin venció a su compañero de equipo estadounidense, Christian Coleman, por 0.02 segundos.

En total, Gatlin terminó primero o segundo en siete carreras de 100 metros en mundiales y Juegos Olímpicos entre 2004 y 2019. El margen acumulado entre el primero y el segundo en todas esas carreras: 0.1 segundos, una décima de segundo.

Él, como cualquiera, sabe exactamente cómo esas diminutas fracciones que separan el primero y el segundo en París pueden afectar la vida de tantos atletas olímpicos.

“La gente te felicitará por conseguir la plata”, dijo Gatlin, “pero aman a la gente que gana”.

Fuente: Tribuna